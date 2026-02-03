Au final, alors que les autorités renforcent les blocages et que les ayants droit multiplient les actions, cette étude met en relief l'éléphant au milieu de la pièce, à savoir que l’offre légale est perçue comme chère, fragmentée et contraignante.



À ce titre, on peut même penser que des plateformes de partage d'abonnements, comme ShareSub et Spliiit, ont plus d'impact dans la lutte contre le piratage que tous les moyens techniques et judiciaires mis en œuvre par les autorités. Pour cause, puisque l'étude chiffre que 62% des répondants estiment qu’une plateforme sécurisée et légale de partage d’abonnements constitue une alternative au piratage ; autrement dit, une grande majorité.