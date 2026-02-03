À moins d'une semaine de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, les autorités italiennes ont annoncé le démantèlement d’un vaste réseau IPTV illégal, présenté comme l’un des plus structurés de ces dernières années. Baptisée "Opération Switch Off", cette action d’envergure internationale a conduit à la mise hors ligne de nombreuses infrastructures et à la coupure de centaines de milliers d’utilisateurs.
Pilotée par le parquet de Catane et la police italienne, l’opération a bénéficié du soutien d’Europol, d’Eurojust et d’Interpol. Des perquisitions ont été menées dans 11 villes italiennes, mais aussi dans 14 pays, dont le Royaume-Uni, le Canada, l’Inde et la Roumanie.
Un réseau IPTV mondial et une organisation bien rodée
Selon les autorités, le réseau démantelé aurait généré entre 8 et 10 millions d’euros de revenus illicites par mois. Plus de 125 000 utilisateurs auraient été déconnectés en Italie, tandis que des millions d’autres seraient concernés à l’échelle mondiale. L'enquête a mené les autorités à identifier 31 suspects clés, considérés comme des rouages centraux de l’organisation, qu’il s’agisse de l’administration technique, de la gestion financière ou des réseaux de distribution.
L’infrastructure reposait sur une organisation à l'échelle internationale. On apprend notamment que des serveurs auraient été répartis en Europe de l’Est et dans plusieurs pays hors UE afin de compliquer les enquêtes, tandis qu’en Italie, une ferme de cartes SIM installée à Naples aurait servi à automatiser la création de bots Telegram. Un fonctionnement désormais bien connu dans l’écosystème IPTV, mais révélateur du niveau de sophistication atteint par certains réseaux.
Les autorités estiment par ailleurs que ces services diffusaient sans autorisation des contenus appartenant à de nombreux ayants droit et diffuseurs majeurs, parmi lesquels Sky, DAZN, Amazon Prime Video, Netflix ou encore Disney+. Une dimension qui explique l’attention particulière portée à cette affaire, tant les enjeux économiques liés aux droits audiovisuels sont devenus centraux, comme nous le relatons souvent dans nos colonnes, avec une attention particulière sur les retransmissions sportives.
Une opération stratégique à l’approche des Jeux olympiques
Si l’annonce est récente, l’enquête, elle, s’inscrit dans le temps long. Les investigations s’appuient sur des éléments collectés dès 2024, à la suite d’une précédente enquête (l'opération "Taken Down") ayant permis la saisie de nombreux équipements. Pendant plus d’un an, les enquêteurs ont analysé les données récupérées, suivi les flux de cryptomonnaies et surveillé les canaux de communication afin de cartographier l’organisation dans son ensemble.
Malgré tout, difficile d’ignorer le timing de ce coup de filet. Même si les autorités ne mentionnent pas officiellement les Jeux olympiques d'hiver comme élément déclencheur, le gouvernement italien assume une dimension préventive. À l’approche d’un événement sportif mondial aux enjeux économiques majeurs, l’Italie entend sécuriser le marché de la diffusion et envoyer un signal clair aux réseaux de piratage.
Comme souvent, l’opération a été saluée par les ayants droit et les diffuseurs. Reste une question récurrente dans le dossier IPTV : ces coups de filet spectaculaires suffisent-ils à enrayer durablement le phénomène ? L’expérience montre que les réseaux se reconstituent rapidement et que la demande, elle, ne faiblit pas. Cette opération "Switch Off" marque sans doute un coup d’arrêt significatif, mais elle illustre surtout l’escalade assumée de la lutte contre l’IPTV à l’approche d’événements sportifs toujours plus stratégiques.