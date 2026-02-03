Comme souvent, l’opération a été saluée par les ayants droit et les diffuseurs. Reste une question récurrente dans le dossier IPTV : ces coups de filet spectaculaires suffisent-ils à enrayer durablement le phénomène ? L’expérience montre que les réseaux se reconstituent rapidement et que la demande, elle, ne faiblit pas. Cette opération "Switch Off" marque sans doute un coup d’arrêt significatif, mais elle illustre surtout l’escalade assumée de la lutte contre l’IPTV à l’approche d’événements sportifs toujours plus stratégiques.