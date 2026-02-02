Cassios

Petit à petit l’étau se resserre.

A terme, il faudra prendre un VPN pour une journée juste pour s’abonner à un VPN qui refuse les inscriptions (et uniquement les inscriptions) à partir de la France, voire l’UE pour s’abonner à un VPN complètement étranger.

De manière à ce que ce VPN puisse répondre « Nous ne prenons pas les inscriptions en France/UE ».

Ou alors des doubles VPN pour que le 1er VPN soumis à la loi française/UE ne voit pas à quels sites internet on accède réellement?

Bref, un nouveau marché à prendre