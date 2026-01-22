Stockholm ne partirait pas de zéro, loin de là, et a de quoi s'inspirer… L’Italie a déjà ouvert la voie ces dernières années en adressant des amendes à des consommateurs identifiés comme utilisateurs de services IPTV illégaux, sur la base de données saisies lors d’enquêtes judiciaires. Une approche plus répressive, qui a déjà marqué un glissement clair vers la responsabilisation directe du spectateur en Europe.