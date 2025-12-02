Face à cet écosystème mouvant, les outils traditionnels montrent leurs limites. L’Arcom documente l’ampleur du problème : plus de 10 000 demandes de blocage pour le sport depuis 2022, plus de 2300 sites miroirs repérés, et une capacité de contournement quasi immédiate grâce au changement de noms de domaine. L'Arcom note aussi un usage accru des outils de contournement et près de la moitié des consommateurs illicites âgés de 15 à 24 ans y auraient recours.



Pour l’Arcom, la conclusion est simple : « les dispositifs existants se révèlent aujourd’hui insuffisants pour garantir l’effectivité de la lutte contre le piratage ».