Comme en Italie, ou encore en Espagne, les autorités belges redoublent d'efforts pour lutter contre l'IPTV illégale. Récemment, des perquisitions menées en Belgique auraient permis d'identifier plus de 115 000 utilisateurs et ont aussi débouché sur la saisie de 3 500 boitiers IPTV. Devenu très populaire au fil des années, l'IPTV pirate séduit par son accès illimité à des chaînes payantes, films, séries ou compétitions sportives pour quelques dizaines d’euros par an. Selon le SPF Économie, plus de 650 000 Belges y auraient recours, soit près de 6 % de la population. L’État évalue le préjudice à 189 millions d’euros par an.