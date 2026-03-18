Voilà une affaire qui risque d'en faire réfléchir plus d'un. La Ligue de football professionnel (LFP) indique, mercredi, avoir engagé des poursuites judiciaires contre des revendeurs d'abonnements IPTV pirates, ces services illégaux qui permettent de regarder la Ligue 1 à moindre coût, sans passer par les diffuseurs officiels. L'enquête du Parquet d'Arras a dans le détail permis d'identifier, de convoquer et de sanctionner une vingtaine de simples abonné. La lutte contre le piratage sportif se poursuit.