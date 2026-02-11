La schéma semblait simple, et acquis. Pour la Coupe du monde 2026, M6 et Ligue 1+ se partageraient la diffusion des matchs en France, la première chaîne pour les rencontres gratuites, la seconde pour les rencontres payantes. Mais au final, ça se fera autrement !

En effet, grâce à L'Équipe, on découvre aujourd'hui que Ligue 1+ s'est faite doubler sur la fil par… beIn Sports ! La chaîne qatarie, très investie en France depuis maintenant une quinzaine d'années, et qui était récemment en bisbille avec Ligue 1+, a réussi à récupérer in fine les droits de diffusion de la Coupe du monde.