Ligue 1+ pensait avoir fait le plus dur pour les droits de la Coupe du monde. Et pourtant, au dernier mètre, c'est une autre chaîne très présente en France qui a remporté la mise !
À la fin du mois de janvier, le public apprenait que la chaîne de la LFP Ligue 1+, créée pour diffuser les matchs de Ligue 1, allait sûrement s'occuper de la diffusion en France de la Coupe du monde 2026. Mais, alors qu'un contrat avait déjà été signé, et que la suite avant la finalisation semblait relever de la formalité, un immense retournement de situation vient au final de s'opérer !
BeIN Sports coiffe Ligue 1+ au poteau
La schéma semblait simple, et acquis. Pour la Coupe du monde 2026, M6 et Ligue 1+ se partageraient la diffusion des matchs en France, la première chaîne pour les rencontres gratuites, la seconde pour les rencontres payantes. Mais au final, ça se fera autrement !
En effet, grâce à L'Équipe, on découvre aujourd'hui que Ligue 1+ s'est faite doubler sur la fil par… beIn Sports ! La chaîne qatarie, très investie en France depuis maintenant une quinzaine d'années, et qui était récemment en bisbille avec Ligue 1+, a réussi à récupérer in fine les droits de diffusion de la Coupe du monde.
Le chaîne diffusera la Coupe du monde 2026… et 2030 !
Le coup est d'autant plus dur pour Ligue 1+ que beIN Sports ne s'est pas arrêtée à la Coupe du monde 2026. L'accord qu'elle a obtenu comprend aussi, quatre ans plus tard, les droits de diffusion en France de la Coupe du monde 2030 - qui sera organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal.
La réponse de beIN Sports était attendue et crainte par la LFP. Elle a finalement bien eu lieu, et chamboule dorénavant les plans de la ligue professionnelle. Cette dernière a organisé en urgence une réunion durant l'après-midi du mercredi 11 février pour établir la marche à suivre après ce coup dur.
