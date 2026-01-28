Lors de la précédente Coupe du monde de football, qui avait eu lieu en 2022, c'étaient beIN Sports et TF1 qui avaient assuré la diffusion en France. Mais ça devrait changer, selon une information obtenue par L'Équipe.

Le patron de LFP Media, Nicolas de Tavernost, vient en effet d'annoncer aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avoir trouvé un accord pour la diffusion de la Coupe du monde 2026. La plateforme paierait une somme de 18 millions d'euros pour les droits (auxquels s'ajouteraient 2 millions d'euros pour les frais de production) afin de s'adjuger l'ensemble des matchs destinés à la télé payante.