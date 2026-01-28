La Coupe du monde pourrait bien avoir un nouveau diffuseur pour son édition 2026. Le diffuseur de votre club français préféré !
Ligue 1+ a vu le jour l'été dernier pour prendre en charge la diffusion du championnat professionnel français de football, après les déboires vécus avec les précédents diffuseurs. Mais si la plateforme, gérée par la Ligue Professionnel de Football (LFP), a commencé avec la Ligue 1, elle pourrait prendre une nouvelle ampleur dans les prochains mois grâce à la Coupe du monde !
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
Ligue 1+ veut mettre 20 M€ sur la table pour s'offrir la Coupe du monde
Lors de la précédente Coupe du monde de football, qui avait eu lieu en 2022, c'étaient beIN Sports et TF1 qui avaient assuré la diffusion en France. Mais ça devrait changer, selon une information obtenue par L'Équipe.
Le patron de LFP Media, Nicolas de Tavernost, vient en effet d'annoncer aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avoir trouvé un accord pour la diffusion de la Coupe du monde 2026. La plateforme paierait une somme de 18 millions d'euros pour les droits (auxquels s'ajouteraient 2 millions d'euros pour les frais de production) afin de s'adjuger l'ensemble des matchs destinés à la télé payante.
Un contrat serait déjà prêt
Les matchs qui seront en diffusion gratuite sont eux déjà récupérés par la chaîne M6 (qui a été, pour rappel, présidée pendant deux décennies par l'actuel directeur de la LFP). Les clubs informés ont validé à l'unanimité cet accord, qui permettra par ailleurs d'occuper les plusieurs mois de trou de programmation de Ligue 1+ durant l'été.
Le projet est tellement avancé qu'il existe déjà un contrat de signé entre LFP Media et la FIFA. Il reste maintenant à l'organe de direction de la Fédération internationale de football, le Conseil de la FIFA, à ratifier cet accord. Une « formalité » normalement, précise l'Équipe. Et si cette annonce vous pousse à envisager un abonnement à la Ligue 1+, on vous rappelle qu'il est de 14,99 €/mois pour un engagement de 12 mois, et de 19,99 €/mois sans engagement.