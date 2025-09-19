À l'heure actuelle, un Français qui veut regarder la Ligue des champions doit passer par Canal+. Mais l'UEFA a de nouvelles idées pour les prochaines années.
Il semble que l'avenir soit aux solutions innovantes pour les droits télévisés des grandes rencontres de football. On l'a vu en France où, après plusieurs déconvenues, la Ligue de football professionnelle a décidé de prendre à bras-le-corps la question, en créant sa propre plateforme Ligue 1+. Et au niveau européen, il devrait y avoir aussi du changement pour le prochain contrat, ce qui pourrait faire mal à Canal+.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
De nouveaux diffuseurs à partir de 2027
Le contrat actuel passé entre Canal+ et l'UEFA pour obtenir les droits de diffusion de la Ligue des champions court jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Et après cette date, il pourrait bien y avoir du changement, si l'on en croit des informations du journal L'Équipe.
En effet, les journalistes de ce média expliquent que l'UEFA fait travailler actuellement ses services afin de tirer le maximum du prochain marché, avec des candidatures qui ouvriront le 6 octobre prochain. Et la période 2027-2030 qui va venir pourrait bien amener en Europe des géants venus de l'autre côté de l'Atlantique.
Les GAFAM pourraient se partager les rencontres
L'UEFA pourrait ainsi diviser le pack mis en vente en de nombreux lots, qui pourront être distribués chacun aux différents GAFAM comme Amazon, Netflix, Apple TV+ ou bien même YouTube. Une ouverture qui n'aurait rien d'une première - on se souvient même en France où, à une époque, Amazon Prime avait acquis les droits de diffusion de la Ligue 1.
Toujours selon la même source, il serait aussi possible d'offrir l'ensemble des droits de la Ligue des Champions dans plusieurs pays différents (dont la France) à un diffuseur unique, si ce dernier mettait sur la table un montant astronomique. Autant dire que la chaîne cryptée doit se préparer à des discussions très difficiles, et même peut-être à des échecs.