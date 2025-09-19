Le contrat actuel passé entre Canal+ et l'UEFA pour obtenir les droits de diffusion de la Ligue des champions court jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Et après cette date, il pourrait bien y avoir du changement, si l'on en croit des informations du journal L'Équipe.

En effet, les journalistes de ce média expliquent que l'UEFA fait travailler actuellement ses services afin de tirer le maximum du prochain marché, avec des candidatures qui ouvriront le 6 octobre prochain. Et la période 2027-2030 qui va venir pourrait bien amener en Europe des géants venus de l'autre côté de l'Atlantique.