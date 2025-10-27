Depuis que LaLiga a obtenu un mandat judiciaire lui permettant de bloquer les sites diffusant illégalement ses matchs, la ligue s’est heurtée à un problème technique. En effet, de nombreux services pirates utilisent les infrastructures de Cloudflare pour masquer leur hébergeur. En bloquant une seule adresse IP partagée, ce sont parfois des centaines de sites sans lien avec le streaming qui se retrouvent dans la ligne de mire.



C'est pour cette raison qu'une proposition non législative présentée par Néstor Rego Candamil demandait au gouvernement d’imposer des garde-fous. Il était notamment question de limiter les blocages aux noms de domaine ou DNS, de mettre en place des procédures de retrait coordonnées avec les hébergeurs, et pour terminer d'interdire les blocages d’adresses IP partagées.



La proposition n’a finalement pas obtenu le soutien espéré. Certains ont préféré s’abstenir, jugeant que les dispositifs actuels encadrant les blocages étaient déjà suffisants, tandis que d'autres s'y sont opposés, estimant que le texte minimisait les pertes économiques subies par le football professionnel face au piratage.