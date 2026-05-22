Avec ces modèles d’accords, l’Arcom cherche donc une ligne d’équilibre. Les mesures devront être efficaces, mais aussi proportionnées, sans dégrader la qualité ou l’intégrité des services concernés. La question des coûts devrait également être encadrée, avec un partage plus équitable entre les signataires.



Ce compromis ne mettra évidemment pas fin au piratage sportif. Les sites changent vite d’adresse, les miroirs se multiplient, et les usages pirates s’adaptent à chaque nouvelle barrière. Il peut cependant éviter que chaque nouvelle décision de blocage mène à de nouveaux conflits entre ayants droit et intermédiaires techniques.