La chaîne aurait déjà bien pris les devants. Début mai, beIN Sports a en effet assigné les principaux opérateurs français devant le tribunal judiciaire de Paris. Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR seraient concernés, tout comme plusieurs fournisseurs d’accès présents dans les territoires d'outre-mer. Dans un premier temps, il est question de faire bloquer cinq sites déjà identifiés pour la diffusion illégale de compétitions sportives.



Mais l’enjeu principal est ailleurs. beIN Sports veut obtenir un mécanisme capable de réagir rapidement pendant toute la durée du tournoi. Dans ces affaires de piratage les plateformes changent très vite d’adresse, multiplient les miroirs et contournent les blocages classiques en quelques heures, parfois en quelques minutes. Attendre le début de la compétition pour saisir la justice reviendrait donc à courir derrière les flux pirates jusqu’à la finale.