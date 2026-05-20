Pas d'abonnement à beIN Sports ? Pas de panique. Vous pouvez suivre une large partie de la Coupe du Monde 2026 gratuitement, et notamment tous les matchs de l'équipe de France. Voici exactement ce que vous pouvez regarder sans débourser un centime, et ce que vous raterez si vous ne souscrivez pas.
Pour y répondre, il faut d'abord comprendre comment la diffusion est organisée cette année et c'est une configuration inédite, avec l'absence de TF1 pour la première fois depuis 1978. On en parle en détail dans notre guide complet de la Coupe du monde 2026 à la TV.
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Ce que vous pouvez voir gratuitement : 54 matchs sur M6
C'est la bonne nouvelle de cette édition. M6 diffuse 54 matchs gratuitement sur la TNT et en streaming sur M6+, sans abonnement requis. Ce n'est pas rien : c'est plus de la moitié du calendrier, et ce sont souvent les affiches les plus attendues.
Concrètement, les 54 matchs M6 comprennent :
- Tous les matchs de l'équipe de France, de la phase de groupes jusqu'à la finale si les Bleus vont au bout.
- Le match d'ouverture (11 juin)
- Les deux demi-finales
- La finale (19 juillet à 21h)
- Une sélection de matchs à élimination directe annoncée après le tirage du tableau final
W9, la chaîne sœur de M6, prend le relais sur certains matchs simultanés. Là encore, gratuit sur la TNT.
Pour suivre ces matchs en streaming, M6+ est l'option la plus simple. L'application est gratuite, disponible sur Smart TV, smartphone, tablette et ordinateur. Elle propose aussi le replay de tous les matchs diffusés par le groupe.
Ce que vous raterez sans beIN Sports : 50 matchs en exclusivité
Les 50 matchs restants sont en exclusivité sur beIN Sports. Il s'agit principalement de matchs de groupes entre nations moins médiatisées, mais aussi de plusieurs rencontres à élimination directe, notamment des seizièmes et huitièmes de finale dont la sélection sera annoncée par M6 après le tirage.
Si vous suivez uniquement les Bleus et les grandes affiches, M6 suffit largement. Si vous voulez vraiment tout voir, y compris les surprises de la phase de groupes ou les affiches entre nations hors Europe, beIN Sports devient incontournable.
Les autres options pour regarder sans beIN Sports
YouTube diffusera-t-il les 10 premières minutes de chaque match ?
C'est une nouveauté de cette édition. La FIFA a officialisé un partenariat avec YouTube qui permet aux diffuseurs de proposer les 10 premières minutes de chaque match en direct et gratuitement sur leurs chaînes officielles. Reste à voir dans quelle mesure M6 exploitera cette possibilité en France.
Les bars
Et pourquoi pas ? Pour les matchs exclusifs à beIN Sports programmés en soirée, les bars sportifs sont une alternative concrète. Des outils comme Fanzo permettent de géolocaliser en temps réel les établissements qui diffusent un match précis, avec filtre par chaîne et par ambiance.
Et si vous êtes à l'étranger pendant la Coupe du monde ?
M6+ et beIN Connect limitent l’accès à certains contenus en dehors du territoire français, droits de diffusion obligent. Depuis l'étranger, l’accès à M6+ ou beIN Connect peut varier selon les droits disponibles dans le pays où vous vous trouvez. Un VPN peut sécuriser la connexion, mais l’accès aux contenus reste soumis aux conditions d’utilisation des plateformes.
Vaut-il le coup de s'abonner à beIN Sports juste pour la Coupe du Monde ?
C'est finalement la vraie question ! beIN Sports est disponible sans engagement à 15 €/mois via beIN Connect. Si vous souscrivez au coup d'envoi le 11 juin et résiliez après la finale du 19 juillet, vous débourserez environ 15 à 30 € pour un accès complet aux 104 matchs, selon la date de résiliation.
beIN SPORTS est une bonne application pour suivre les actualités sportives en temps réel. Il propose des informations personnalisables, des vidéos exclusives et des résultats et commentaires en direct.
Pour un fan qui veut tout suivre sans en rater une miette, c'est une somme raisonnable. Pour quelqu'un qui suit principalement les Bleus, la diffusion gratuite sur la TNT suffit amplement.
Enfin, si vous êtes déjà abonné à Canal+, vérifiez votre bouquet avant de souscrire quoi que ce soit. Les offres Canal+ Sport incluent beIN Sports, vous avez donc peut-être déjà accès aux 104 matchs sans le savoir. L'offre Canal+ Sport est disponible à partir de 29,99 €/mois, mais si vous l'avez déjà pour d'autres raisons (rugby, tennis, ligue des champions), la Coupe du monde ne vous coûte rien de plus.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
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