Pour un fan qui veut tout suivre sans en rater une miette, c'est une somme raisonnable. Pour quelqu'un qui suit principalement les Bleus, la diffusion gratuite sur la TNT suffit amplement.

Enfin, si vous êtes déjà abonné à Canal+, vérifiez votre bouquet avant de souscrire quoi que ce soit. Les offres Canal+ Sport incluent beIN Sports, vous avez donc peut-être déjà accès aux 104 matchs sans le savoir. L'offre Canal+ Sport est disponible à partir de 29,99 €/mois, mais si vous l'avez déjà pour d'autres raisons (rugby, tennis, ligue des champions), la Coupe du monde ne vous coûte rien de plus.