La Coupe du Monde 2026 se joue aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Pour la première fois depuis plus de quarante ans, TF1 ne diffusera aucun match, M6 héritant des droits en clair et beIN Sports de l’intégralité de la compétition. Si vous partez en vacances, voyagez pour le travail ou vivez hors de France pendant le tournoi, voici ce que vous pourrez regarder selon votre pays, les solutions disponibles en français, et les bons réflexes à adopter pour sécuriser votre connexion loin de chez vous.
Vacances, déplacement professionnel, expatriation : de nombreux Français et Françaises seront à l'étranger pendant le tournoi. Mais alors comment suivre les matchs en dehors de l'Hexagone, sur quelle chaîne et dans quelle langue ? Voici notre guide complet pour regarder la Coupe du monde 2026 à l'étranger.
Une édition à 48 équipes qui redistribue les droits TV
La Coupe du Monde 2026 inaugure un format inédit à 48 sélections, contre 32 en 2022. Conséquence directe, le tournoi passe de 64 à 104 matchs, répartis dans 16 stades aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette expansion du calendrier a aussi pesé sur les droits TV, désormais découpés entre davantage de rencontres en clair, de matchs réservés aux chaînes payantes et de diffusions locales selon les pays.
Pour le public français, le lieu de la compétition changera aussi la manière de suivre les matchs. Les rencontres se joueront sur des créneaux très étalés, de la fin d’après-midi au petit matin heure de Paris, selon les villes hôtes et les tours concernés. Depuis l’Espagne ou l’Italie, le décalage restera facile à gérer. Depuis Bangkok, Tokyo ou Sydney, il faudra déjà composer avec des horaires beaucoup moins confortables. Et dans tous les cas, une fois hors de France, l’accès aux chaînes et plateformes françaises dépendra autant des droits de diffusion que du type d’abonnement utilisé.
Les Bleus, de leur côté, débuteront dans le groupe I face au Sénégal, à l’Irak et à la Norvège. Leurs trois matchs de poule tombent à des horaires plutôt favorables pour les téléspectateurs européens, ce qui simplifiera au moins le premier tour pour une bonne partie des voyageurs français.
|Vous êtes en/au..
|France - Sénégal (16/06)
|France - Irak (22/06)
|France - Norvège (26/06)
|France (référence)
|21h00
|23h00
|21h00
|Espagne, Italie, Maroc
|21h00
|23h00
|21h00
|Royaume-Uni
|20h00
|22h00
|20h00
|Dubaï
|23h00
|01h00
|23h00
|Thaïlande (Bangkok)
|02h00
|04h00
|02h00
|Japon (Tokyo)
|04h00
|06h00
|04h00
|Canada (Montréal)
|15h00
|17h00
|15h00
|États-Unis (New York)
|15h00
|17h00
|15h00
|Australie (Sydney)
|05h00
|07h00
|05h00
Les affiches des phases à élimination directe dépendront des résultats du premier tour. Les demi-finales et la finale sont prévues entre 20h00 et 02h00 heure de Paris.
M6 récupère les droits en clair, beIN Sports couvre l'intégralité de la compétition
Le groupe M6 a acquis les droits en clair de la Coupe du Monde 2026, mettant fin à plus de quatre décennies de présence de TF1 sur l’événement. Au total, 54 matchs seront diffusés gratuitement sur M6, W9 et M6+, dont les rencontres de l’équipe de France, plusieurs grandes affiches du premier tour, une partie des matchs à élimination directe, les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale. La création d'un compte gratuit est requise pour le direct.
M6+ est la nouvelle plateforme de streaming et de replay de la chaîne M6 qui vient remplacer 6play. Elle est disponible gratuitement et propose un abonnement M6+ Max.
Pour suivre l’intégralité de la compétition, il faudra en revanche passer par beIN Sports. La chaîne diffusera les 104 rencontres en accès payant, via les box des opérateurs Orange, SFR et Free, certains bouquets Canal+ ou directement sur beIN Connect, sa plateforme de streaming. Une application mobile est également proposée pour suivre les matchs depuis un smartphone ou une tablette.
NB : le streaming M6+ fonctionne sur navigateur, iOS, Android et Smart TV. Mais comme toutes les plateformes soumises à des droits sportifs territorialisés, il vérifie aussi depuis quel pays vous tentez d’accéder au direct.
Coupe du Monde 2026 : les premiers matchs de la France sur M6
Sur les 104 matchs de la compétition, 54 seront diffusés gratuitement sur M6, W9 et M6+. Les premiers rendez-vous des Bleus sont déjà connus, avec trois affiches de phase de groupes programmées à des horaires plutôt favorables au public français.
💡 Note sur les horaires : les matchs se disputent en Amérique du Nord, ce qui explique certains créneaux tardifs pour les téléspectateurs français.
Phase de groupes, du 11 au 27 juin 2026
|Date
|Heure de Paris
|Match
|Diffusion
|Mardi 16 juin
|21h00
|🇫🇷 France – 🇸🇳 Sénégal
|M6
|Lundi 22 juin
|23h00
|🇫🇷 France – 🇮🇶 Irak
|M6
|Vendredi 26 juin
|21h00
|🇫🇷 France – 🇳🇴 Norvège
|M6
Phases à élimination directe
À partir des seizièmes de finale, tout dépendra évidemment du classement des Bleus et des autres équipes qualifiées. Le format à 48 sélections ajoute un tour par rapport aux précédentes éditions, avec des seizièmes avant les huitièmes, les quarts, les demi-finales et la finale. M6 diffusera une partie de ces matchs en clair, dont les demi-finales et la finale.
|Phase
|Dates
|Diffusion
|Seizièmes de finale
|28 juin – 3 juillet 2026
|Sélection de matchs sur M6/W9/M6+, intégralité sur beIN Sports
|Huitièmes de finale
|4 – 7 juillet 2026
|Sélection de matchs sur M6/W9/M6+, intégralité sur beIN Sports
|Quarts de finale
|9 – 11 juillet 2026
|Sélection de matchs sur M6/W9/M6+, intégralité sur beIN Sports
|Demi-finales
|14 et 15 juillet 2026
|M6/W9/M6+ et beIN Sports
|Match pour la 3e place
|18 juillet 2026
|M6/W9/M6+ et beIN Sports
|Finale
|19 juillet 2026
|M6/W9/M6+ et beIN Sports
Et le replay ?
M6+ propose le replay des matchs diffusés en clair dans les heures qui suivent le coup de sifflet final. Utile si vous avez raté un match programmé à 23h ou à 3h du matin. Mais le replay suit les mêmes règles que le live. Si le contenu est réservé au territoire français, une connexion depuis l’étranger peut déclencher un blocage. Un serveur VPN français peut parfois permettre de retrouver une adresse IP localisée en France, mais ce n’est ni une garantie technique, ni un droit d’accès automatique. Les plateformes savent identifier certaines adresses associées aux VPN et peuvent refuser le flux.
Puis-je accéder à M6+ depuis l'étranger ?
Vous ouvrez M6+ depuis un hôtel en Espagne, un appartement à Londres ou une chambre à Montréal. La plateforme se lance, puis le message tombe : le contenu n’est pas disponible dans votre région. Rien de mystérieux là-dedans. Les droits TV sont vendus territoire par territoire, et les plateformes doivent appliquer les limites prévues par leurs contrats.
M6 a acquis des droits pour la France, pas pour l’Espagne, le Royaume-Uni, le Canada ou les États-Unis. Pour contrôler l’accès aux directs et aux replays, M6+ s’appuie notamment sur votre adresse IP, qui permet d’estimer le pays depuis lequel vous vous connectez. Si cette adresse IP pointe hors de la zone autorisée, le flux peut être refusé.
Molotov TV obéit à la même logique lorsqu’il reprend des chaînes françaises soumises à des restrictions territoriales. FIFA+ propose des extraits, des résumés et des contenus autour de la compétition, mais pas le streaming intégral des matchs en France. Amazon Prime Video et Apple TV+ ne détiennent pas les droits français de la Coupe du Monde 2026.
M6+ MAX et Canal+, les deux solutions premium si vous voyagez en Europe
Pour les Français et Françaises qui voyagent dans l’Union européenne, il existe un cas beaucoup plus confortable que le simple accès gratuit à M6+ depuis l’étranger. M6+ MAX, pour les matchs diffusés en clair, et myCanal, si votre abonnement Canal+ inclut beIN Sports, peuvent bénéficier de la portabilité européenne. En clair, un abonnement payant souscrit en France peut continuer à fonctionner lors d’un déplacement temporaire dans un autre pays de l’UE.
Cette règle repose sur le règlement européen 2017/1128, qui encadre l’accès transfrontalier aux services numériques payants. Elle concerne les déplacements ponctuels, comme des vacances ou un séjour professionnel, pas une installation durable à l’étranger. Elle ne couvre pas non plus tous les pays voisins : le Royaume-Uni, la Suisse ou la Norvège ne bénéficient pas de cette réglementation.
L'option M6+ MAX
M6+ MAX est facturé 5,99 euros par mois sans engagement, ou 59,99 euros à l’année. L’offre donne accès aux contenus de M6+ dans sa version payante et permet d’en profiter lors de déplacements temporaires dans l’Union européenne, sous réserve d’un abonnement éligible. Pour les abonnements souscrits depuis l’été 2023, la portabilité européenne est activée par défaut. Pour les abonnements plus anciens, M6 indique qu’une demande peut être adressée au service client.
Les utilisateurs et utilisatrices de M6+ gratuit n’entrent pas dans ce cadre. Leur accès peut donc être bloqué hors de France, y compris pour des contenus diffusés gratuitement dans l’Hexagone.
L'option beIN Sports avec Canal+
myCanal avec beIN Sports couvre les 104 matchs si votre abonnement Canal+ inclut beIN Sports (bouquets Canal+ Sport, Canal+ La Totale). L'application myCanal est accessible dans toute l'UE sans VPN, par le même principe de portabilité. L'abonnement Canal+ Sport est facturé à partir de 29,99 euros par mois.
À noter : Canal+ précise dans ses CGU que l'usage d'un VPN est interdit sur la plateforme, y compris sur le territoire français et européen, d'où l'intérêt de la portabilité native pour les abonnés en déplacement dans l'UE.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Mais alors, où regarder les matchs gratuitement à l'étranger ?
Vous êtes en vacances à Barcelone, en déplacement professionnel à Londres ou expatrié à Montréal. Le match de la France commence dans deux heures, et le plus simple ne consiste pas toujours à chercher à retrouver un accès à une plateforme française. Dans de nombreux pays, la Coupe du Monde 2026 sera aussi diffusée par des chaînes locales, parfois gratuitement, souvent dans la langue du pays.
Les droits étant négociés territoire par territoire, chaque destination a son propre dispositif. Si vous êtes sur place, vous accédez d’abord à l’offre prévue pour le pays où vous vous trouvez. Voici les principales options disponibles dans les destinations les plus fréquentées par les Français.
Diffusion en français
- 🇧🇪 Belgique - RTBF / Auvio : 104 matchs, intégralité de la compétition, gratuit, en français. Streaming via Auvio (site et application).
- 🇨🇭 Suisse - RTS : diffusion sur RTS 1, RTS 2 et RTS Sport, en français. Streaming via Play RTS.
- 🇨🇦 Canada - RDS / Bell Media : diffusion en français via RDS GO (abonnement Bell Media requis).
Europe non francophone
- 🇬🇧 Royaume-Uni - BBC / ITV : 104 matchs, totalement gratuits, sans abonnement. Streaming via BBC iPlayer et ITVX. En anglais.
- 🇩🇪 Allemagne - ARD / ZDF : 60 matchs en clair (30 chacun), matchs de la Mannschaft garantis en clair par la loi. Streaming via les médiathèques ARD et ZDF. En allemand.
- 🇪🇸 Espagne - RTVE Play : diffusion publique partielle, gratuite. En espagnol.
- 🇮🇹 Italie - RAI / RaiPlay : sélection de matchs gratuits sur RAI. Sky Italia couvre le reste, sur abonnement. En italien.
Reste du monde
- 🇺🇸 États-Unis - Fox Sports : 70 matchs en anglais sur FOX (gratuit en hertzien), 34 sur FS1 (câble). Streaming via Fox Sports App. Telemundo et Peacock couvrent les 104 matchs en espagnol.
- 🇦🇺 Australie - SBS : 104 matchs, intégralité de la compétition, gratuit. Streaming via SBS On Demand.
- 🌍 Asie de l'ouest et Afrique du Nord - beIN Sports : diffuseur officiel de la zone, via beIN Connect.
Cas particulier : vous êtes dans l'un des pays organisateurs
Être aux États-Unis, au Canada ou au Mexique pendant la Coupe du Monde crée une situation paradoxale. Vous êtes au coeur de l'événement, mais regarder les matchs en français est plus compliqué que depuis l'Espagne ou l'Italie.
Vous êtes aux États-Unis
Fox Sports diffusera les 104 matchs en anglais, avec 70 rencontres sur FOX et 34 sur FS1. Côté hispanophone, Telemundo et Universo couvriront l’intégralité de la compétition, avec les matchs également disponibles en streaming sur Peacock.
Pour une partie du tournoi, l’accès pourra même se faire sans abonnement. FOX est une chaîne en clair dans certaines configurations, notamment avec une antenne ou une offre TV de base. Tubi, le service de streaming gratuit de Fox, diffusera aussi les cérémonies d’ouverture et deux rencontres sans abonnement : Mexique – Afrique du Sud le 11 juin, puis États-Unis – Paraguay le 12 juin.
Pour les commentaires en français, l’offre locale est beaucoup plus limitée. Aucun diffuseur des États-Unis ne propose de couverture complète dans cette langue. Sur le continent nord-américain, la principale option francophone reste RDS, via Bell Media, mais elle s’adresse aux abonnés situés au Canada. Depuis les États-Unis, il faudra donc composer avec l’anglais, l’espagnol, ou avec les limites habituelles des services français accessibles depuis l’étranger.
Vous êtes au Canada
C’est le cas le plus favorable pour suivre la Coupe du Monde 2026 en français depuis l’Amérique du Nord. Bell Media détient les droits de diffusion au Canada, et RDS assurera la couverture francophone de la compétition. Les matchs seront accessibles via RDS et ses plateformes associées, sous réserve de disposer d’un abonnement compatible.
Si vous êtes physiquement au Canada, y compris dans une ville hôte comme Toronto ou Vancouver, l’accès se fait donc dans le cadre prévu par le diffuseur local. La situation change dès que vous passez la frontière. Depuis un hôtel aux États-Unis, par exemple, RDS peut bloquer l’accès aux directs pour des raisons de droits, votre adresse IP indiquant alors une connexion hors du territoire canadien.
Vous êtes au Mexique
Au Mexique, la Coupe du Monde 2026 sera diffusée par les détenteurs de droits locaux, notamment TV Azteca et TelevisaUnivision, avec une partie de l’offre accessible en streaming via ViX. L’ensemble sera proposé en espagnol, sans équivalent local en français.
|Vous êtes…
|Option locale en français
|À retenir
|Aux États-Unis
|Aucune
|FOX et FS1 diffusent en anglais, Telemundo, Universo et Peacock en espagnol.
|Au Canada
|RDS, avec abonnement compatible
|L’accès fonctionne depuis le sol canadien, notamment dans les villes hôtes comme Toronto et Vancouver.
|Au Mexique
|Aucune
|TV Azteca, TelevisaUnivision et ViX couvrent la compétition en espagnol.
Dans les trois pays hôtes, suivre les matchs en français dépendra donc surtout du pays où vous vous trouvez. Au Canada, RDS reste l’option locale la plus directe pour les abonnés concernés. Aux États-Unis et au Mexique, où l’offre disponible passe par l’anglais ou l’espagnol, les Français et Françaises qui souhaitent retrouver leurs services habituels devront composer avec les mêmes restrictions géographiques que dans les autres destinations hors UE.
Oubliez les sites de streaming non officiels
Face aux restrictions géographiques, les sites de streaming non officiels peuvent sembler tentants. Mauvaise idée. Entre les flux instables, les coupures en plein match, les publicités agressives et les faux boutons de lecture, l’expérience tourne vite au bricolage douteux.
Le risque ne se limite d'ailleurs pas à une image qui décroche au mauvais moment. Ces sites servent souvent de relais à des pages piégées, de fausses mises à jour, des extensions douteuses ou des tentatives de phishing. Un clic de travers, et le match devient le cadet de vos problèmes.
En déplacement, mieux vaut éviter d’ajouter une couche de risque à une connexion déjà peu maîtrisée, surtout sur le Wi-Fi d’un hôtel, d’un café ou d’un aéroport. Pour suivre la compétition, les diffuseurs officiels restent l’option la plus sûre, même quand il faut composer avec un commentaire local.
À l'étranger, en déplacement, sécurisez votre connexion
Regarder un match depuis l’étranger, c’est souvent jongler entre Wi-Fi d’hôtel, réseau d’aéroport, café bondé et connexion partagée dans une location. Pas exactement le cadre rêvé pour ouvrir ses comptes, se connecter à ses abonnements ou saisir des identifiants sur une plateforme de streaming.
Un VPN, ou réseau privé virtuel, chiffre la connexion entre votre appareil et un serveur distant. Il ne remplace pas les protections déjà assurées par les sites en HTTPS, mais ajoute une couche utile dès que vous dépendez d’un accès public ou partagé. Votre trafic devient plus difficile à observer pour les autres personnes connectées au même réseau, comme pour l’administrateur de l’accès Wi-Fi.
Il modifie aussi l’adresse IP visible par les sites et services que vous consultez. En clair, votre connexion n’apparaît plus directement depuis le réseau local utilisé sur place, mais depuis le serveur VPN choisi. C’est ce qui permet de garder davantage la main sur sa localisation réseau en déplacement. Les plateformes de streaming peuvent toutefois détecter certaines adresses associées aux VPN, croiser cette information avec les données du compte ou bloquer un flux pour des raisons de droits.
Bien choisir son VPN pour voyager : les critères importants
Avant de partir, mieux vaut savoir ce que l’on installe. Un VPN utile en voyage doit tenir la distance, protéger la connexion sans compliquer l’usage et proposer les bons serveurs au bon endroit.
- Chiffrement et kill switch : le VPN doit pouvoir couper automatiquement la connexion si le tunnel se déconnecte, afin d’éviter que votre adresse IP réelle ne réapparaisse en plein usage.
- Politique no-log auditée : la mention « no-log » ne vaut pas grand-chose à elle toute seule. Un audit indépendant publié donne davantage de poids aux engagements du fournisseur.
- Réseau de serveurs étendu : un bon maillage facilite le choix d’un serveur rapide, proche ou cohérent avec vos abonnements habituels, tout en limitant les risques de saturation pendant les grands événements.
- Performances en streaming : privilégiez un service capable de tenir de bons débits sur la durée, avec des protocoles récents comme WireGuard et plusieurs serveurs disponibles en cas de saturation.
- Mode furtif : utile si vous voyagez dans un pays qui bloque ou restreint les connexions VPN, comme la Chine ou la Russie. Il ne règle pas la question légale, mais peut aider à établir une connexion là où les VPN classiques sont filtrés.
- Applications et appareils compatibles : mobile, tablette, ordinateur, Fire TV Stick, routeur de voyage… plus le VPN couvre d’appareils, plus il sera simple à utiliser selon l’écran disponible sur place.
⚠️ Oubliez les VPN gratuits en déplacement. Beaucoup imposent des plafonds de données mensuels, souvent trop bas dès que l’on utilise beaucoup son smartphone, sa tablette ou son ordinateur loin de chez soi. Navigation, mails, appels vidéo, plateformes de streaming, mises à jour d’applications… une enveloppe de 500 Mo, 2 Go ou même 10 Go peut fondre très vite.
Les serveurs gratuits sont aussi plus exposés à la saturation, surtout lors d’un événement très suivi. Quand trop d’utilisateurs se partagent la même bande passante, le direct devient vite pénible, entre coupures, mise en mémoire tampon et qualité vidéo qui décroche au mauvais moment.
Sur la confidentialité, même logique. Certains VPN gratuits sérieux existent, mais beaucoup reposent sur des limites fortes, des performances réduites ou des modèles économiques moins lisibles. Pour suivre plusieurs matchs depuis l’étranger, mieux vaut privilégier une offre payante courte durée, une période d’essai ou une garantie de remboursement.
💡 Privilégiez les offres d'essai ou les périodes de remboursement
Configurer M6+ et un VPN sur mobile ou Smart TV d'hôtel
Il y a de fortes chances pour que vous suiviez les matchs depuis un smartphone ou une tablette plutôt que devant un ordinateur. Autant préparer ses applications avant le départ, quand le Wi-Fi fonctionne, que les stores sont accessibles et que vous pouvez encore vérifier tranquillement vos identifiants.
Sur iPhone et Android
M6+ est disponible sur iOS et Android. Pensez à télécharger l’application avant de partir, tout comme celle de votre VPN si vous en utilisez un. Certains pays compliquent l’accès aux stores étrangers, aux sites des fournisseurs ou aux services de streaming, et ce n’est pas au moment du coup d’envoi que l’on a envie de découvrir qu’une installation bloque.
Une fois sur place, activez d’abord votre VPN avant d’ouvrir l’application concernée. Cela évite que le service ne démarre directement sur l’adresse IP du réseau local. Si l’accès reste impossible, fermez complètement l’application, relancez la connexion VPN, puis rouvrez-la. Rien ne garantit qu’un flux soumis à des droits territoriaux sera accessible, mais une connexion lancée dans le bon ordre évite au moins les blocages liés à une session déjà ouverte depuis le mauvais réseau.
➡️ Quel VPN choisir sur Android ?
Sur la Smart TV de votre hôtel
C’est souvent le cas le plus pénible. Les Smart TV d’hôtel sont rarement pensées pour installer librement des applications, encore moins pour configurer un VPN. Quand l’accès aux stores est verrouillé ou que la TV ne permet pas d’ajouter de service tiers, il faut donc passer par un autre appareil.
La solution la plus simple consiste à connecter un smartphone, une tablette ou un ordinateur à la TV avec un câble HDMI ou un adaptateur compatible. Autre option, plus pratique si vous voyagez souvent : emporter un stick HDMI, comme un Chromecast ou un Fire TV Stick, déjà configuré avec vos applications et, si besoin, votre VPN. La TV de l’hôtel ne sert alors plus qu’à afficher le flux, ce qui est généralement ce qu’elle fait de mieux.
Bande passante
Le streaming en HD demande environ 5 Mb/s. En 4K, comptez plutôt 25 Mb/s. Le Wi-Fi d’hôtel est rarement garanti. Si le flux coupe ou que la qualité chute sans raison apparente, basculer sur la connexion mobile peut régler le problème, à condition d’avoir assez de data et une bonne couverture sur place. La 4G ou la 5G locale offre parfois une connexion plus stable qu’un réseau partagé saturé, notamment pendant les grosses affiches.
Ça rame? Comment optimiser la connexion
Un VPN peut réduire le débit, puisque le trafic passe par un serveur intermédiaire avant d’atteindre le service consulté. Dans la plupart des cas, l’impact reste limité, à condition de choisir les bons réglages.
Choisir le bon protocole. La plupart des VPN proposent plusieurs protocoles de chiffrement. Pour le streaming, WireGuard offre généralement de bons débits, une latence contenue et une consommation de ressources plus faible qu’OpenVPN. Si votre application propose un mode automatique, vérifiez qu’il ne bascule pas vers un protocole plus lent sans raison.
Choisir le bon serveur. Tous les serveurs d’un même VPN ne se valent pas. Un serveur très sollicité en soirée peut ralentir la connexion, surtout pendant une grosse affiche. Si le flux accroche, changez de serveur dans l’application avant d’incriminer votre réseau. Beaucoup de VPN affichent une indication de charge ou un temps de réponse pour vous aider à choisir.
Désactiver le split tunneling. Cette option permet de faire passer seulement une partie du trafic par le VPN. Pratique au quotidien, moins idéale pour le streaming si l’application, le navigateur ou certaines requêtes réseau ne suivent pas le même chemin. Pour éviter les comportements incohérents, mieux vaut faire passer toute la connexion par le même tunnel pendant le match.
Vérifier le réseau utilisé. Si le flux accroche malgré un serveur VPN correct, le problème vient peut-être du Wi-Fi lui-même. Un réseau d’hôtel saturé peut plomber le direct indépendamment du VPN. Dans ce cas, basculer temporairement sur la connexion mobile permet parfois de retrouver un débit plus stable.
L'usage du VPN est-il légal ?
En France, l’utilisation d’un VPN est légale. Aucun texte ne l’interdit, et l’outil est utilisé tous les jours par des particuliers comme par des entreprises pour sécuriser des connexions à distance. En janvier 2026, nous rapportions d’ailleurs que la Cour de justice de l’Union européenne avait rappelé la neutralité de principe des VPN : leur existence ne suffit pas à en faire des outils illicites, tant qu’ils ne servent pas à encourager ou faciliter des usages contraires au droit.
À l’étranger, le cadre dépend surtout du pays dans lequel vous vous trouvez. Dans la plupart des pays européens, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, l’usage d’un VPN ne pose pas de difficulté particulière. En Chine, en Russie, en Iran, au Turkménistan ou en Corée du Nord, certains services sont bloqués, encadrés ou réservés à des fournisseurs agréés.
|Pays de destination
|Le VPN est-il légal ?
|Union européenne
|Légal
|États-Unis, Canada, Australie
|Légal
|Maroc, Tunisie, Algérie
|Toléré
|Turquie, Inde
|Usage encadré
|Émirats arabes unis
|Usage commercial interdit, personnel flou
|Chine
|VPN d'État uniquement
|Russie
|VPN non enregistrés bloqués
|Iran, Turkménistan, Corée du Nord
|Interdit
Attention aux conditions générales d'utilisation
Si le contournement géographique n'est pas illégal au sens pénal, il peut constituer une violation des conditions générales d'utilisation des services de streaming. Canal+ l'explique clairement :
Les plateformes utilisent plusieurs méthodes pour détecter les VPN : bases de données d'adresses IP associées à des services connus, analyse du comportement réseau, incohérence entre l'adresse IP et les informations du compte (adresse de facturation, numéro de téléphone). Si le VPN est détecté, l'accès est bloqué. Potentiellement, puisqu'il s'agit d'une violation des CGU, Canal+ pourrait décider de fermer votre compte et de résilier votre abonnement.
Du côté de M6+, on explique qu'un VPN activé est susceptible de retourner une erreur.
Quel accès selon votre situation ?
|Profil
|Destination
|Solution
|Accès direct ?
|Touriste / déplacement court
|UE, hors Suisse et Royaume-Uni
|M6+MAX, portabilité légale
|Oui
|Abonné Canal+ avec beIN Sports
|UE, hors Suisse et Royaume-Uni
|myCanal, portabilité légale
|Oui
|Touriste / déplacement court
|Hors UE
|VPN + M6+ gratuit
|Non
|Abonné beIN Sports seul, hors Canal+
|Zone MENA
|beIN Connect direct
|Oui
|Abonné beIN Sports seul, hors Canal+
|Hors MENA et hors UE
|VPN + beIN Connect
|Non
|Expatrié longue durée
|UE
|M6+MAX ou myCanal, déplacements courts
|Non
|Expatrié longue durée
|Hors UE
|VPN + abonnements souscrits depuis France
|Non
|Depuis un DOM
|-
|Accès selon les droits applicables localement
|Variable
Trois semaines en Thaïlande
Vous êtes hors UE, donc hors portabilité. M6+ et beIN Connect détectent une adresse IP thaïlandaise et bloquent l'accès. La solution la plus simple : souscrire M6+ gratuit avant de partir, activer un VPN avec un serveur français au moment des matchs, et couper le VPN entre les sessions pour éviter les ralentissements. Pensez à installer et tester le VPN en France, certains services sont bloqués en Thaïlande.
Un week-end à Londres
Le Royaume-Uni est sorti de l'UE. La portabilité européenne ne s'applique pas, même pour M6+MAX. En revanche, vous avez accès à BBC iPlayer et ITVX sans aucune manipulation, et donc aux 104 matchs, gratuits, en anglais. Si vous tenez au commentaire français, il faudra passer par un VPN.
Expatrié à Montréal
La portabilité est réservée aux déplacements temporaires. Pour une expatriation longue durée, les plateformes peuvent vérifier votre lieu de résidence principale (adresse de facturation, numéro de téléphone enregistré). M6+MAX et myCanal peuvent bloquer l'accès si l'abonnement a été souscrit depuis la France mais que votre compte signale une résidence canadienne. Côté local, RDS diffuse les matchs en français via RDS GO, sur abonnement Bell Media.
ℹ️ Regarder la Coupe du monde 2026 à l'étranger : FAQ
Peut-on regarder M6+ depuis l'étranger ?
Pas toujours. M6+ peut bloquer l’accès si la plateforme détecte une adresse IP située hors de France. Les directs comme les replays restent soumis aux droits de diffusion.
Est-ce légal d'utiliser un VPN pour regarder M6+ depuis l'étranger ?
En France, l’usage d’un VPN est légal. En revanche, une plateforme peut l’interdire dans ses conditions générales d’utilisation. M6+ peut donc refuser l’accès si un VPN est détecté, même si l’outil en lui-même n’est pas illégal.
Que se passe-t-il si M6+ détecte mon VPN ?
Le plus souvent, le flux ne se lance pas. La plateforme peut afficher un message d’erreur, bloquer le direct ou refuser l’accès au replay. Changer de serveur peut parfois résoudre le problème, mais rien ne garantit que l’accès fonctionnera.
beIN Sports fonctionne-t-il depuis l'étranger sans VPN ?
Cela dépend de l’abonnement et du pays. Dans l’Union européenne, myCanal peut fonctionner sans VPN si votre abonnement Canal+ inclut beIN Sports et bénéficie de la portabilité. Hors UE, l’accès à beIN Connect ou à myCanal peut être bloqué selon les droits et les conditions du service.
Sur quels appareils peut-on utiliser un VPN ?
La plupart des VPN proposent des applications pour Windows, macOS, Android, iOS, parfois Linux, Fire TV Stick et Android TV. Certains peuvent aussi être configurés sur un routeur, afin de couvrir plusieurs appareils sans installer l’application partout.
Faut-il souscrire un abonnement beIN Sports avant de partir ?
Oui, c’est préférable. Mieux vaut activer son abonnement, vérifier ses identifiants et tester l’accès avant le départ. Une fois à l’étranger, la souscription, la validation du moyen de paiement ou l’accès à certaines plateformes peuvent devenir plus compliqués.
Peut-on utiliser BBC iPlayer depuis la France avec un VPN ?
BBC iPlayer est réservé au Royaume-Uni. Un VPN peut modifier l’adresse IP visible par le service, mais l’accès reste soumis aux conditions de la BBC, à la création d’un compte et aux contrôles géographiques mis en place par la plateforme.
Quelle connexion Internet est nécessaire pour streamer un match ?
Pour un flux HD, prévoyez environ 5 Mb/s. Pour de la 4K, visez plutôt 25 Mb/s. Le débit ne fait pas tout : un Wi-Fi d’hôtel saturé peut couper malgré une vitesse théorique correcte, surtout pendant une grosse affiche.
Un VPN gratuit suffit-il pour regarder la Coupe du Monde ?
Rarement. Les VPN gratuits imposent souvent des plafonds de données, des serveurs saturés et un choix de pays limité. Pour plusieurs matchs, une offre payante courte durée, un essai ou une période de remboursement sera en général plus fiable.
Peut-on regarder les matchs en replay depuis l'étranger ?
Oui, mais avec les mêmes limites que le direct. M6+ proposera les replays des matchs diffusés en clair, mais l’accès peut être bloqué hors de France si les droits ne couvrent pas le pays depuis lequel vous vous connectez.
Comment regarder la Coup du Monde en français depuis les États-Unis, le Canada ou le Mexique ?
Au Canada, RDS proposera une couverture en français avec un abonnement compatible. Aux États-Unis et au Mexique, il n’existe pas d’offre locale équivalente en français. Les matchs seront surtout diffusés en anglais ou en espagnol.
Mon opérateur peut-il brider ma connexion pendant les matchs ?
Cela peut arriver selon le réseau, l’opérateur et les conditions d’utilisation, surtout en cas de forte demande. Un VPN chiffre le trafic et peut empêcher l’opérateur d’identifier précisément certains usages, mais il ne compensera pas un réseau saturé ou une mauvaise couverture mobile.
Peut-on configurer un VPN sur un routeur de voyage ?
Oui. Certains routeurs de voyage, notamment des modèles compatibles OpenVPN ou WireGuard, permettent de configurer le VPN directement sur l’appareil. Tous les équipements connectés au routeur passent alors par le même tunnel, y compris une Smart TV, un ordinateur ou un boîtier multimédia.