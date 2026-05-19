La Coupe du Monde 2026 inaugure un format inédit à 48 sélections, contre 32 en 2022. Conséquence directe, le tournoi passe de 64 à 104 matchs, répartis dans 16 stades aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette expansion du calendrier a aussi pesé sur les droits TV, désormais découpés entre davantage de rencontres en clair, de matchs réservés aux chaînes payantes et de diffusions locales selon les pays.

Pour le public français, le lieu de la compétition changera aussi la manière de suivre les matchs. Les rencontres se joueront sur des créneaux très étalés, de la fin d’après-midi au petit matin heure de Paris, selon les villes hôtes et les tours concernés. Depuis l’Espagne ou l’Italie, le décalage restera facile à gérer. Depuis Bangkok, Tokyo ou Sydney, il faudra déjà composer avec des horaires beaucoup moins confortables. Et dans tous les cas, une fois hors de France, l’accès aux chaînes et plateformes françaises dépendra autant des droits de diffusion que du type d’abonnement utilisé.

Les Bleus, de leur côté, débuteront dans le groupe I face au Sénégal, à l’Irak et à la Norvège. Leurs trois matchs de poule tombent à des horaires plutôt favorables pour les téléspectateurs européens, ce qui simplifiera au moins le premier tour pour une bonne partie des voyageurs français.