Les chaînes belges diffusées en ligne ne disposent pas toujours des mêmes droits selon les pays. Un programme produit directement par une chaîne peut rester accessible plus facilement, alors qu’un film, une série achetée, un documentaire étranger ou une compétition sportive dépendent souvent d’accords de diffusion limités à un territoire précis.

C’est pour cette raison qu’un service comme RTBF Auvio, RTL Play, VRT MAX ou VTM GO peut fonctionner normalement sur certains contenus, puis bloquer un direct ou un replay quelques minutes plus tard. Le blocage ne concerne donc pas forcément toute la plateforme. Il se joue surtout programme par programme, selon les droits associés à chaque vidéo.

Pour appliquer ces restrictions, les plateformes s’appuient notamment sur l’adresse IP de l’utilisateur. Si la connexion est détectée depuis la France, l’Espagne, le Canada ou un autre pays, le service peut limiter l’accès aux contenus réservés à la Belgique. Dans certains cas, d’autres éléments entrent aussi en compte : le compte utilisateur, le pays de résidence déclaré, le numéro de téléphone, le pays de l’App Store ou encore le moyen de paiement utilisé pour les offres payantes.

C’est ce fonctionnement qui explique les situations parfois déroutantes : un journal télévisé peut se lancer sans problème depuis l’étranger, tandis qu’un match, une série ou un replay récent reste inaccessible. Avant de chercher une solution, il faut donc comprendre que le blocage vient rarement d’un bug. Il s’agit le plus souvent d’une restriction géographique imposée par les droits de diffusion.