Pourquoi ? Car cette infrastructure peut servir à diffuser des contenus protégés sans l'autorisation de leurs titulaires de droits. Des services illicites proposent ainsi, grâce à des applications dédiées ou des boîtiers préchargés, un accès à de multiples chaînes et plateformes normalement payantes. Tout ça sans que les ayants droit ne perçoivent le moindre centime, et sans que l'utilisateur ne réalise forcément qu'il bascule dans l'illégalité, ce qui gâche la vie des diffuseurs de programmes sportifs, qui commencent à cumuler les victoires en justice, même si certaines restent anodines, et que le sujet de l'identification des abonnés est toujours délicat.