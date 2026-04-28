Canal+ a choisi de frapper sur deux fronts à la fois. D'un côté, la chaîne poursuivait l'objectif de déréférencement. Elle voulait obliger Google Search et Bing à faire disparaître ces sites pirates de leurs résultats de recherche, pour que les internautes ne puissent plus les trouver facilement. De l'autre, elle espérant le blocage DNS, à savoir forcer Google Public DNS, le service qui traduit un nom de domaine en adresse internet, et que beaucoup d'internautes utilisent sans le savoir, à ne plus diriger vers ces sites. Une approche en tenaille, menée en parallèle vous l'aurez compris sur quatre dossiers distincts.