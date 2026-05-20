C’est dans un contexte délicat qu’Hisense entend poursuivre sa croissance. La marque chinoise, qui revendique déjà un téléviseur vendu sur dix en France, veut profiter d’un alignement favorable entre innovation produit et événement sportif mondial. Très grandes diagonales, RGB MiniLED, vidéoprojecteurs laser, partenariat avec Devialet, activation commerciale autour de la Coupe du Monde 2026 : Hisense ne veut plus seulement apparaître comme une alternative bien placée sur le rapport qualité-prix, mais comme un acteur capable de peser durablement sur le haut du marché.



Avant même d’entrer dans le détail de cette stratégie, Rémi Journé commence par poser le décor. Le directeur général d’Hisense France reconnaît sans détour la difficulté du moment : « On est sur un marché de renouvellement qui est structurellement négatif. »