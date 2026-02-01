Annoncé au CES 2026 et présenté plus en détail lors d'une démonstration récente, le Xgimi Titan Noir Max incarne une stratégie nouvelle pour la marque. S'il ne s'agit pas vraiment d'un "Titan amélioré", comme nous allons le voir, ce nouveau modèle illustre la volonté de Xgimi de faire évoluer son approche du home cinéma haut de gamme, en ciblant avant tout les salles dédiées modernes et les grandes bases de projection.



Le fil conducteur du Titan Noir Max ne repose donc pas uniquement sur une promesse de performances supérieures, mais sur une série de choix techniques assumés, pensés pour améliorer la perception du contraste et la richesse de l’image sans basculer dans les tarifs élitistes des références du marché, comme c'est le cas des Sony BRAVIA Projector pour ne citer qu'eux.