Nous avons pu découvrir le Titan Noir Max en action, face au Titan lancé l’an passé. Une démonstration pensée pour mettre en évidence les différences entre les deux projecteurs, et surtout pour illustrer la nouvelle ambition de Xgimi sur le terrain du home cinéma. Contraste, colorimétrie, choix techniques : ce face-à-face en dit long sur la direction prise par la marque.
Après une belle montée en gamme l'an passé, notamment grâce à la série Horizon et plus particulièrement à l'Horizon 20 Max, Xgimi poursuit son ascension avec la sortie récente du Titan, bientôt suivie par celle du Titan Noir Max. Avec ces deux modèles, le constructeur ne se contente plus de faire évoluer sa gamme. Il cherche en effet à s’attaquer au terrain des installations home cinéma plus ambitieuses, historiquement dominé par des acteurs comme Sony ou Epson. Plus sophistiqué sur le plan optique et clairement orienté contraste (comme son nom l'indique), le Titan Noir Max incarne cette nouvelle stratégie chez Xgimi, tout en conservant un positionnement tarifaire agressif grâce à quelques compromis évidents.
Titan Noir Max : l'iris mécanique déboule chez Xgimi
Annoncé au CES 2026 et présenté plus en détail lors d'une démonstration récente, le Xgimi Titan Noir Max incarne une stratégie nouvelle pour la marque. S'il ne s'agit pas vraiment d'un "Titan amélioré", comme nous allons le voir, ce nouveau modèle illustre la volonté de Xgimi de faire évoluer son approche du home cinéma haut de gamme, en ciblant avant tout les salles dédiées modernes et les grandes bases de projection.
Le fil conducteur du Titan Noir Max ne repose donc pas uniquement sur une promesse de performances supérieures, mais sur une série de choix techniques assumés, pensés pour améliorer la perception du contraste et la richesse de l’image sans basculer dans les tarifs élitistes des références du marché, comme c'est le cas des Sony BRAVIA Projector pour ne citer qu'eux.
Pour y parvenir, le constructeur s’appuie sur une architecture triple laser RGB, quand le Titan « classique » combine un double laser et une roue chromatique. Ce choix permet un contrôle plus précis du spectre lumineux et une couverture colorimétrique plus large (bien visible sur les scènes colorées pendant la démonstration) tout en supprimant l’effet arc-en-ciel inhérent aux systèmes à roue chromatique… au prix d’une sensibilité accrue au phénomène de speckle (qui varie toutefois assez fortement selon les conditions de projection).
Le Titan Noir Max introduit surtout une double iris mécanique, chargée de moduler physiquement la lumière projetée scène par scène, afin d’améliorer le contraste perçu sans sacrifier totalement la luminosité. Un bel avantage par rapport aux approches reposant principalement sur des traitements logiciels. Plus complexes sur le plan technique, mais aussi plus efficaces pour préserver les détails dans les scènes sombres et limiter les effets indésirables comme les noirs bouchés ou les variations trop abruptes de luminosité.
Face au Titan lors de la démonstration, la différence ne saute pas immédiatement aux yeux sur les scènes lumineuses. Le Titan Noir Max est d'ailleurs légèrement moins lumineux que le Titan. Les différences deviennent néanmoins très perceptibles dès lors que des scènes sombres sont projetées. Nous avons notamment eu le droit au visionnage d'un épisode de Game of Thrones avec la fameuse "Bataille de Winterfell" (un pari artistique vraiment raté, soit dit en passant), de laquelle se dégage une meilleure sensation de profondeur et, surtout, des détails beaucoup plus visibles, parfois même à peine perceptibles sur la projection avec le Titan.
Titan vs Titan Noir Max : deux solutions au final assez différentes
Le Titan reste une solution redoutablement efficace pour qui recherche un projecteur très lumineux, stable et capable d’alimenter des bases de projection imposantes. Sa matrice DLP de 0,78" lui permet d’afficher une image 4K UHD de manière native, avec une précision élevée sur les détails fins et une grande stabilité géométrique, particulièrement appréciable sur les très grandes diagonales.
Le Titan Noir Max repose quant à lui sur une nouvelle matrice DLP de 0,47" de Texas Instruments, basée sur l’architecture DMD SST (Solid-State Thermal), un choix technique central dans la conception du projecteur. Contrairement à la précédente génération de puces 0,47" utilisée notamment sur l’Horizon 20 Max, cette architecture est spécifiquement conçue pour encaisser des densités de flux lumineux nettement plus élevées, un avantage concret, couplé à la double iris mécanique, pour faire monter le contraste.
Mais voilà, à la différence de la matrice 0,78" du Titan, capable d’afficher une image 4K native grâce à ses 8,3 millions de micromiroirs, la puce 0,47" ne dispose pas physiquement de cette densité. L’affichage 4K est ici obtenu par pixel shifting, une technique consistant à projeter successivement plusieurs sous-images décalées à très haute fréquence afin de reconstituer une image 4K complète à l’écran. En contrepartie d’une résolution inférieure, cette matrice permet à Xgimi d’exploiter des niveaux de luminosité élevés tout en s’appuyant sur un système de double iris mécanique pour renforcer le contraste perçu, au cœur de la philosophie du Titan Noir Max.
Sans parler de révolution, le gain apparaît suffisamment tangible pour justifier le positionnement du Titan Noir Max comme une proposition distincte, davantage qu’une montée en gamme directe. Xgimi privilégie ici le contraste perçu, la dynamique HDR et la richesse colorimétrique quitte à faire l’impasse sur une 4K native, un choix qui permet de contenir les coûts tout en intégrant des éléments rarement réunis à ce niveau de prix. Le positionnement tarifaire pressenti, autour de 4 200 à 4 500 euros, reste ainsi cohérent au regard de la proposition globale, même s’il peut surprendre au vu de l’appellation Titan, qui suggère une continuité plus directe avec le modèle original. Au final, le nouveau venu s’apparente presque plus à une évolution radicale de l’Horizon 20 Max qu’à un héritier direct du Titan
Un projecteur pensé pour l’intégration, pas pour le "prêt-à-projeter"
Avec le Titan Noir Max, Xgimi s’éloigne clairement de la logique du projecteur « tout-en-un » qui a fait le succès de la gamme Horizon. L’optique plus ambitieuse, la double iris mécanique et l’accent mis sur le contraste et la dynamique HDR traduisent une volonté de proposer un produit avant tout pensé pour l’intégration, destiné à prendre place dans une installation home cinéma réfléchie. Dans cette optique, l’absence de Google TV n’a rien d’un oubli : le Titan Noir Max est conçu pour être associé à des sources externes dédiées, qu’il s’agisse d’un lecteur Blu-ray UHD, d'un HTPC ou autres.
Cette montée en exigence se reflète également dans la stratégie de distribution retenue par Xgimi. Le Titan Noir Max sera d’abord proposé en exclusivité chez Son-Vidéo, un partenaire habitué à accompagner ce type de produits plus pointus, avant un déploiement plus large chez d’autres enseignes, comme Fnac Darty, vraisemblablement dans le courant de l’année. Une approche progressive, cohérente avec la nature du projecteur, qui s’adresse moins au grand public qu’aux amateurs éclairés prêts à s’investir dans leur installation.