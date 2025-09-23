Mais il faut bien avouer que l’exosquelette d'Hypershell n’est pas sans contraintes. Lorsque la batterie est vide, il se transforme en poids mort, et on sent bien les deux kilos supplémentaires sur les hanches. Le système reste aussi assez voyant : on attire forcément les regards curieux, voire amusés, ce qui ne sera pas forcément du goût de tout le monde. Quant à l’autonomie, elle reste correcte mais perfectible. Sur une sortie à la journée, on guette l’indicateur de batterie, et abuser des modes les plus puissants se paye rapidement sur l'autonomie de l'engin.



Il faut aussi admettre que cet outil n’a pas sa place partout. Sur terrain plat, il perd presque tout intérêt, et il se révèle vite encombrant dans les transports ou à l’arrêt, notamment à cause du bloc batterie qui gêne pour s’asseoir. Même le port d’un sac à dos classique peut devenir une gymnastique. En somme, le Hypershell Pro X n’est pas un compagnon universel qu’on emporte comme une paire de chaussures. C’est un accessoire ponctuel, pensé pour des contextes précis, où il fait la différence… mais dont on apprend aussi vite à mesurer les limites.