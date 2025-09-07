Loin de vous faire ressembler à un lointain sosie de Robocop, ou encore simplement destiné à des sportifs de haut-niveau en rééducation, l'exosquelette signé Hypershell vaut la peine d'être mis sur le devant de la scène sportive, et pas seulement.

Primé au CES Innovation Awards 2025, une référence en la matière, dans la catégorie de la meilleure innovation en robotique, l'Hypershell X a de quoi révolution votre approche de la course, de la marche, et bien plus encore.

En effet, il ne s'agit pas d'un simple soutien, sur le plan moteur, mais bien d'une véritable compréhension de votre mode de déplacement souhaité.

Avec son Intelligence Artificielle (IA) MotionEngine, Hypershell analyse votre activité à partir de multiples capteurs, tels que des accéléromètres, un baromètre, ou encore des gyroscopes. Cela, pour vous offrir un temps de latence comparable à celui des meilleurs ordinateurs gaming, inférieur à 0,03 seconde.

En quoi est-ce essentiel ? Tout bonnement car votre exosquelette Hypershell X va constituer votre double, sur le plan de la motricité, à chaque fois que vous allez l'utiliser.

Et son objectif, bien évidemment, est de vous accompagner, sans se faire remarquer. En atteste, notamment, son design aussi moderne que discret.

De plus, vous pouvez retrouver vos paramètres, mais aussi vos statistiques, dans l'application dédiée sur votre smartphone (app' sous Android, comme iOS). Cela est aussi pratique, par exemple, pour consulter le niveau d'autonomie restant de votre Hypershell X.

Définissez également le mode choisi, incluant ECO et Transparent dans les 3 gammes, mais aussi Hyper, afin d'apporter un supplément orienté sport, pour les Hypershell X Pro et Carbon.