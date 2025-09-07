Futuriste pour les uns, gadget pour les autres, l'exosquelette, ne va, à coup sûr, laisser personne indifférent dans l'imaginaire collectif. Et, loin des clichés, avec une technologie primée par dessus le marché, Hypershell rebat les cartes avec votre futur compagnon de cordée.
Vous avez rêvé d'être accompagné dans près de 10 activités ? Hypershell en fait une réalité avec ses 3 modèles d'exosquelette, dont l'Hypershell X Carbon, un concentré de technologies dernier cri, et, qui plus est, relativement accessible.
En bref, avec un poids de seulement 2,2kg incluant sa batterie offrant 17,5km d'autonomie, jusqu'à 10 postures de mouvement identifiées, une latence infime, ou encore la possibilité de peaufiner vos paramétrages depuis votre smartphone, l'Hypershell X Carbon représente un excellent rapport qualité/prix.
Dans cet article, vous pourrez donc aussi bien en apprendre davantage sur les technologies signées Hypershell, et en quoi peuvent-elles vous être utiles dans la vie pro, comme perso, mais aussi les différents modèles d'exosquelettes disponibles en ce moment.
Soyez serein, ce nouveau compagnon s'adapte parfaitement à vous
L'Intelligence Artificielle (IA) au service de votre mouvement
Loin de vous faire ressembler à un lointain sosie de Robocop, ou encore simplement destiné à des sportifs de haut-niveau en rééducation, l'exosquelette signé Hypershell vaut la peine d'être mis sur le devant de la scène sportive, et pas seulement.
Primé au CES Innovation Awards 2025, une référence en la matière, dans la catégorie de la meilleure innovation en robotique, l'Hypershell X a de quoi révolution votre approche de la course, de la marche, et bien plus encore.
En effet, il ne s'agit pas d'un simple soutien, sur le plan moteur, mais bien d'une véritable compréhension de votre mode de déplacement souhaité.
Avec son Intelligence Artificielle (IA) MotionEngine, Hypershell analyse votre activité à partir de multiples capteurs, tels que des accéléromètres, un baromètre, ou encore des gyroscopes. Cela, pour vous offrir un temps de latence comparable à celui des meilleurs ordinateurs gaming, inférieur à 0,03 seconde.
En quoi est-ce essentiel ? Tout bonnement car votre exosquelette Hypershell X va constituer votre double, sur le plan de la motricité, à chaque fois que vous allez l'utiliser.
Et son objectif, bien évidemment, est de vous accompagner, sans se faire remarquer. En atteste, notamment, son design aussi moderne que discret.
De plus, vous pouvez retrouver vos paramètres, mais aussi vos statistiques, dans l'application dédiée sur votre smartphone (app' sous Android, comme iOS). Cela est aussi pratique, par exemple, pour consulter le niveau d'autonomie restant de votre Hypershell X.
Définissez également le mode choisi, incluant ECO et Transparent dans les 3 gammes, mais aussi Hyper, afin d'apporter un supplément orienté sport, pour les Hypershell X Pro et Carbon.
La batterie, justement, est au rendez-vous. Vous obtenez ainsi jusqu'à 17,5km d'autonomie entre deux recharges pour les Hypershell X Pro et Carbon, contre 15km pour l'Hypershell X Go.
Avec le chargeur inclus compatible avec la charge rapide 65W, votre batterie de 5000mAh se recharge en moins d'une heure trente, dont 50% en à peine plus d'une demi-heure au besoin.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, l'Hypershell X Pro, comme Carbon, comprend, dans votre achat, non pas une, mais deux batteries, pour en embarquer une d'avance.
Concernant le poids de votre appareil, car cela est un enjeu tout sauf négligeable, vous obtenez un exosquelette particulièrement léger.
La masse passe de 2kg, pour les Hypershell X Go et Pro, à 1,8kg pour l'Hypershell X Carbon. La batterie, de seulement 400g, est également idéalement optimisée pour ne pas embarquer de poids inutile.
Jusqu'à 10 postures de mouvement reconnues
Du côté de la motorisation, ces Hypershell comprennent une puissance maximale allant de 400W, pour le modèle Go X, à 800W pour les finitions Pro X et Carbon X.
Le couple maximal, pour un accompagnement des plus optimisés selon les types d'effort reconnus, va de 18Nm pour l'Hypershell X Go, jusqu'à 32Nm pour les Hypershell X Pro et Carbon.
Mais concrètement, qu'est-ce que cela donne sur le terrain ? L'Hypershell Go X vous assiste jusqu'à une vitesse d'environ 12km/h, avec une réduction de l'effort physique d'environ 20% grâce à votre exosquelette.
Pour les gammes Pro et Carbon, cela va beaucoup plus loin. L'assistance à la vitesse maximale grimpe à 20km/h. La réduction de votre effort physique est estimée à 30%, tandis que la force de vos jambes s'accroit de 40%, ce qui vous donne l'impression de porter jusqu'à 30kg de moins.
En fonction de votre activité, jusqu'à 10 postures de mouvement sont ainsi reconnues par l'IA MotionEngine d'Hypershell. Cela en comprend 6 pour le modèle Go X, à savoir la marche, la marche rapide, les descentes, les montées, mais aussi les descentes, et les montées, d'escaliers.
Du côté des Hypershell X Pro et Carbon, l'on trouve la marche, la marche rapide, la descente, la montée, la descente comme la montée d'escaliers, mais aussi le chemin, la course, la montagne et le vélo.
Enfin, ces exosquelettes sont pensés pour être durables. Leur durée de vie estimée, dans le cadre d'une utilisation normale, va de 3000km pour l'Hypershell X Go, comme Pro, à 4000km pour l'Hypershell X Carbon.
Pensés pour résister aux éléments, l'utilisation dite normale inclut un fonctionnement entre -10° Celsius et +60° Celsius pour l'Hypershell X Go, et même de -20° Celsius, à +60° Celsius pour les Hypershell X Pro et Carbon.
Le tout, pour ces 3 appareils, en répondant à la norme IP54, ce qui leur permet de se confronter sans problème à la pluie, comme à la poussière.
Choisissez le modèle Hypershell répondant à votre besoin
Vous l'aurez compris, tant au niveau des modes de déplacement pouvant être réceptionnés, que des performances recherchées, comme de votre budget, il va vous falloir définir le modèle d'Hypershell X pleinement en mesure de répondre à vos attentes. Notez bien que l'Hypershell X, quelle que soit la gamme choisie, ne constitue pas un dispositif médical.
L'Hypershell X Go, pratique pour la mobilité quotidienne
Avec ses 6 modes de déplacement reconnus, les plus courants, son autonomie moyenne de 15km comme son poids de 2kg, l'Hypershell X Go s'adresse aux personnes effectuant des marches quotidiennes, souhaitant être soulagées lors de leurs taches domestiques ou encore, effectuant un travail impliquant des déplacements en extérieur (facteur par exemple).
En ce moment, côté budget, l'Hypershell X Go vous est proposé à seulement 899€. Au besoin, un paiement en 3x sans frais est disponible avec Klarna. Vous obtenez ainsi une réduction de 100€ par rapport à la tarification habituelle pour ce produit chez Hypershell.
La livraison vous est offerte, et vous disposez, à toutes fins utiles, d'une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours dans la foulée de votre achat.
Cette personne a sauté le pas, voici ce qu’elle en pense :
"Je l'ai acheté pour ma mère qui souffre d'essoufflement et d'un manque d'endurance depuis qu'elle a été victime d'une insuffisance cardiaque congestive, dont elle se remet depuis plusieurs années. Bien que les traitements médicaux aient considérablement amélioré son état de santé, elle souffre souvent d'essoufflement et d'un manque d'endurance lorsqu'elle pratique une activité physique pendant une longue période. Elle vient de commencer à l'utiliser et, honnêtement, cela semble améliorer considérablement sa capacité à marcher sur des terrains vallonnés, ainsi qu'à suivre le rythme de sa petite-fille, voire parfois à la dépasser. Je suis très satisfaite de cet achat 😄"
Une utilisatrice d'un exosquelette Hypershell X Go
L'Hypershell X Pro, pour les sportifs réguliers
C'est un médiant entre l'Hypershell X Go et l'Hypershell X Carbon. Avec sa belle autonomie moyenne de 17,5km, ses 10 modes de déplacement reconnus (dont la course ou encore le vélo) et ses 2 batteries, l'Hypershell X Pro a de quoi vous satisfaire dans le cadre d'utilisation très variées.
Pour son prix, avec les 100€ de réduction consentie par Hypershell, vous pouvez, en cette rentrée 2025, obtenir l'Hypershell X Pro à 1099€.
Là encore, le paiement en 3x sans frais est possible, la livraison incluse, et une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours à votre main.
L'Hypershell X Carbon, pour les utilisateurs les plus exigeants
Avec, notamment, son alliage en titane formé en 3D lui permettant de gagner 200g sur la balance, l'Hypershell X Carbon vous permet de faire la différence sur le long terme.
Pour celles et ceux qui recherchent la performance tout en optimisant au mieux leur paquetage, par exemple pour de la photographie professionnelle ou dans le cadre d'un trek, dans le froid comme la chaleur, l'Hypershell X Carbon est un compagnon aussi discret qu'il est efficace.
Pour son prix, celui-ci tombe à 1599€ grâce aux 200€ de réduction appliquée par Hypershell en cette rentrée 2025.
Paiement en 3 fois sans frais, livraison offerte, et garantie satisfait ou remboursé de 14 jours complètent le tout.
Ce qu’en pense un utilisateur convaincu :
"Je suis vraiment ravi de leur qualité. La réduction de l'effort, bien que peu visible, fait une énorme différence et m'a permis d'en faire beaucoup plus qu'auparavant. Je suis très reconnaissant à l'équipe qui a développé l'hypershell. Je sais qu'il n'est pas conçu pour les personnes à mobilité réduite, mais dans certaines situations, il a changé ma vie."
Un utilisateur d'un exosquelette Hypershell X Carbon