Au fil des années, regarder ce que l’on aime est devenu paradoxalement plus compliqué. Une plateforme pour les séries, une autre pour le cinéma, un abonnement supplémentaire pour le sport. On passe plus de temps à chercher où regarder qu’à profiter du contenu.

Ce morcellement finit aussi par peser sur le budget. Chaque abonnement paraît raisonnable pris isolément, mais une fois additionnés, les montants grimpent vite. C’est souvent à ce moment précis que l’on commence à chercher une alternative plus cohérente.