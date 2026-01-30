Le Horizon 20 Max se distingue immédiatement par ce qui fait l’une de ses forces, à savoir une luminosité perçue très élevée. Même dans un salon partiellement éclairé, l’image reste lisible et étonnamment dynamique pour un projecteur de ce format. Cet excès de lumière pourrait être délicat à gérer sur les contenus sombres, mais XGIMI semble avoir travaillé son traitement d’image pour conserver une bonne profondeur et ne pas donner la sensation d'une image trop "punchy". Notez en revanche que nous ne vous recommandons pas le mode High Power (qui est de loin le plus lumineux), sauf cas exceptionnel, dans une pièce trop lumineuse. Ce mode affiche une image qui tire sur le vert et active à plein régime la ventilation du projecteur. L'Horizon 20 Max affiche une image lumineuse, et beaucoup plus équilibrée, avec le mode Film. En bref, on est clairement au-dessus d’un projecteur LED compact classique, et même d’un bon mono-laser, avec une réserve lumineuse qui permet d’envisager de grandes diagonales sans trop de compromis.