Derrière son format compact et son design très lifestyle très abouti, le XGIMI Horizon 20 Max n’a clairement pas été conçu comme un simple vidéoprojecteur d’appoint. C’est même l’inverse : ce modèle incarne l’ambition de XGIMI d’aller chercher les références du home cinéma, avec une luminance annoncée spectaculaire, un bloc optique entièrement repensé, une interface moderne et un ensemble de réglages qui promettent une belle montée en gamme.
Sur le papier, la marque promet une montée en gamme franche, l’intégration d’un triple laser RGB et une ergonomie pensée pour faciliter l'usage au quotidien. Ce vidéoprojecteur cherche à offrir une grande image simple à installer, facile à vivre et suffisamment polyvalente pour se sentir à l’aise autant sur Netflix que sur une console de jeu. Reste à voir s’il y parvient… et jusqu’où il peut aller.
- Luminosité perçue très élevée, adaptée à un usage en pièce de vie
- Couleurs et rendu HDR du Triple laser RGB
- Très bon piqué et excellente netteté sur toute l’image
- Google TV fluide, complet, avec Netflix officiellement intégré
- Installation ultra simple
- Bruit de fonctionnement discret
- Design soigné et finition premium
- Contraste et profondeur des noirs limités par la technologie DLP
- Gagne à être accompagné d'un écran
- Légère sensibilité au speckle selon certaines toiles
- Gestion de la puissance lumineuse parfois nécessaire en environnement sombre
Unboxing et premières impressions
XGIMI fait partie de ces constructeurs qui soignent l’expérience dès l’ouverture de la boîte. Le Horizon 20 Max arrive dans un emballage dense, compact et bien structuré, où tout semble pensé pour le ranger comme pour le transporter. À l’intérieur : le projecteur, un bloc d’alimentation conséquent, et une télécommande qui change beaucoup par rapport aux modèles précédents de la marque.
Le projecteur lui-même se présente sous la forme d’un cube légèrement élargi, dans une teinte gris foncé élégante. Au final, une direction qui parait plus sobre et plus technique que celles des modèles Horizon S. La façade audio signée Harman Kardon occupe tout le bas du châssis, tandis que l’objectif trône désormais à découvert, cerclé d’un anneau rouge distinctif qui revendique sa nouvelle optique X-Master.
L’intégration générale inspire confiance, les matériaux paraissent robustes, la balancelle intégrée permet d’incliner facilement le projecteur, et la connectique, située à l’arrière, se veut plus complète qu’avant. On y trouve notamment deux ports HDMI 2.1 (dont un eARC), des ports USB, une sortie optique et une prise casque. De quoi l’imaginer placé au cœur d’une installation polyvalente, sans contrainte.
Qualité d'image
Le Horizon 20 Max se distingue immédiatement par ce qui fait l’une de ses forces, à savoir une luminosité perçue très élevée. Même dans un salon partiellement éclairé, l’image reste lisible et étonnamment dynamique pour un projecteur de ce format. Cet excès de lumière pourrait être délicat à gérer sur les contenus sombres, mais XGIMI semble avoir travaillé son traitement d’image pour conserver une bonne profondeur et ne pas donner la sensation d'une image trop "punchy". Notez en revanche que nous ne vous recommandons pas le mode High Power (qui est de loin le plus lumineux), sauf cas exceptionnel, dans une pièce trop lumineuse. Ce mode affiche une image qui tire sur le vert et active à plein régime la ventilation du projecteur. L'Horizon 20 Max affiche une image lumineuse, et beaucoup plus équilibrée, avec le mode Film. En bref, on est clairement au-dessus d’un projecteur LED compact classique, et même d’un bon mono-laser, avec une réserve lumineuse qui permet d’envisager de grandes diagonales sans trop de compromis.
Le triple laser RGB donne aux couleurs une vitalité qu’on ne retrouve pas sur des modèles LED ou mono-laser. On retrouve notamment cette belle production de couleurs sur des modèles comme l'Hisense C2 Pro ou le Valerion VisionMaster Pro 2. Les couleurs sont franches, mais surtout bien équilibrées, sans excès de saturation ou de dominante trop agressive. En sortie de boîte, les modes d’image ne se valent pas tous, mais le mode Film se distingue rapidement comme le plus naturel, avec des tons chair crédibles et une colorimétrie qui ne cherche pas à impressionner.
Notez que les amateurs de réglages seront servis avec cet Horizon 20 Max. Température de couleur ajustable, gestion du gamut, gamma et autres traitements… Le Horizon 20 Max laisse quasiment tout accessible, ce qu’on ne retrouve pas toujours à ce niveau de prix sur ce genre de vidéoprojecteurs compacts et lifestyle. Le triple laser aide également sur le rendu HDR, qui gagne en dynamisme, avec des pics lumineux mieux maîtrisés et des détails qui ressortent assez bien dans les zones claires.
Dans les scènes sombres, le projecteur doit composer avec les limites inhérentes à la puce DLP utilisée. On ne retrouve pas le noir que peut produire un modèle laser à iris (coucou le Titan Noir Max) ou d'un ultra-courte focale haut de gamme. Mais XGIMI propose plusieurs outils pour adapter le comportement du projecteur selon votre environnement, qu’on parle de contraste dynamique ou de gestion locale du contraste. Ils peuvent apporter un réel gain à l'image avec des contenus HDR et des films au rendu qui penche plutôt vers le sombre. L’important est de trouver son équilibre dans les réglages, et cette flexibilité est précisément ce qui distingue le Horizon 20 Max d’autres modèles.
Sur les contenus cinéma en 24p, le Horizon 20 Max affiche une restitution propre dans l'ensemble. On évite toutefois pas les saccades sur les travellings ; heureusement, la compensation de mouvement, proposée à plusieurs niveaux, permet de lisser légèrement les déplacements rapides sans générer trop d’artefacts, à condition de rester sur des réglages modérés. En poussant trop loin le traitement, l’effet "caméscope" finit logiquement par apparaître, mais les réglages intermédiaires offrent un bon compromis entre fluidité et respect du rendu cinéma.
Côté netteté, le bloc optique X-Master apporte une vraie montée en gamme. L’image est homogène, précise d’un coin à l’autre, avec un piqué qui rappelle certains projecteurs home cinéma traditionnels. Aucun besoin d’apporter de la netteté supplémentaire via des traitements, la mise au point, automatique ou manuelle, est fine et stable, et l’homogénéité globale permet d’apprécier pleinement une image 4K sans artefacts gênants.
Est-il nécessaire d'avoir un écran avec le XGIMI Horizon 20 Max ?
On pourrait croire qu’un projecteur aussi lumineux devrait obligatoirement s’accompagner d’un écran technique, tant sa puissance lumineuse peut être difficile à apprivoiser. En pratique, tout dépend de votre environnement.
Sur mur blanc, le Horizon 20 Max conserve une très bonne lisibilité, même en journée, mais il peut produire un effet légèrement trop éclatant sur les scènes claires. Rien d’insurmontable : abaisser la puissance lumineuse ou choisir un mode d’image plus doux suffit souvent.
Sur écran blanc standard, l’image gagne en homogénéité et en précision, avec un rendu plus équilibré sur les contenus HDR.
Sur écran technique (ALR ou CLR), l’image se transforme. Le contraste perçu augmente nettement, les noirs s’enfoncent, et la puissance lumineuse devient un atout plutôt qu’un paramètre à maîtriser. Les scènes sombres profitent particulièrement de ce choix.
Le triple laser peut parfois générer un très léger effet de speckle selon le type de toile, mais ce phénomène reste discret dans la plupart des usages.
En résumé, le Horizon 20 Max n’exige pas un écran… mais s’en trouve nettement sublimé. Un écran mat classique suffit déjà à transformer l’expérience.
Que nous réserve le XGIMI Horizon 20 Max au quotidien ?
Audio et nuisances sonores
Le système Harman Kardon intégré (2 x 12 W) délivre un son franchement correct pour un projecteur compact : suffisamment puissant pour sonoriser un petit salon, clair dans les dialogues, et doté de basses plus présentes qu’attendu. On reste dans une approche « tout-en-un » confortable au quotidien, mais bien sûr pas comparable à une véritable installation audio externe.
Pour une séance cinéma, une barre de son branchée en eARC apportera plus d’ampleur et de spatialisation. Mais pour du streaming, des dessins animés, du sport ou des jeux vidéo occasionnels, le projecteur se débrouille très bien seul. Par ailleurs, son bruit de fonctionnement reste étonnamment discret. Même lorsqu’on pousse la luminosité, la ventilation ne dépasse jamais un souffle léger qui se fond rapidement dans l’ambiance sonore.
Enfin, le bruit de fonctionnement reste globalement contenu, en dehors du mode High Power, comme précisé un peu plus haut. La ventilation produit un souffle plutôt grave et régulier, sans tonalité désagréable, ce qui le rend peu perceptible une fois un contenu lancé.
Interface et fonctionnalités
Google TV change beaucoup la donne sur cette génération. L’interface est fluide, mature, compatible avec toutes les applications essentielles (dont Netflix, enfin disponible officiellement, contrairement au XGIMI Horizon S Pro que nous avons testé un peu plus tôt cette année), et ne nécessite donc pas spécialement de boîtier externe. On navigue rapidement, les recommandations fonctionnent bien, et l’intégration avec Google Assistant permet de lancer des contenus ou des réglages à la voix.
Les réglages vidéo méritent une mention particulière car rarement un projecteur de cette catégorie n’avait proposé une telle profondeur. XGIMI regroupe tout dans un panneau latéral clair, directement depuis l’interface Google TV. Modes d’image, compensation de mouvement, algorithmes IA, paramètres HDR, gestion fine du contraste, le tout sans trop de complexité.
Enfin, l’installation est spectaculaire ! Autofocus immédiat, alignement automatique, détection d’obstacles, et surtout lens shift horizontal et vertical, une première dans cette catégorie. Ce seul ajout change l’expérience, adieu les corrections trapèze dégradantes, place à une image rectangulaire parfaitement conservée.
Enfin, la nouvelle télécommande adopte un corps en métal, plus lourd et plus qualitatif, avec un rétroéclairage seulement sur une partie des touches. Le principal intérêt ici n’est pas l’esthétique, mais le confort de navigation dans Google TV et les menus internes du projecteur, qui sont nombreux. Ce rétroéclairage partiel facilite la vie dans une pièce sombre, dommage simplement qu’il n’englobe pas toutes les touches les plus sollicitées.
Gaming
Le XGIMI Horizon 20 Max se comporte comme l’un des projecteurs les plus réactifs du secteur. Son mode Jeu réduit drastiquement l’input lag, et l’appareil est compatible avec le VRR, l'ALLM et peut grimper à un taux de rafraîchissement de 240 Hz (en Full HD). Pour les jeux rapides ou compétitifs, c'est une combinaison qui fait la différence pour un vidéoprojecteur.
Pour les joueurs occasionnels, l’expérience est fluide et agréable. Pour les joueurs réguliers… ce projecteur coche presque toutes les cases.
Test XGIMI Horizon 20 Max : l'avis de Clubic
Le XGIMI Horizon 20 Max confirme l’ambition de la marque de dépasser le simple projecteur lifestyle pour se rapprocher d’une véritable expérience home cinéma, sans renier la simplicité d’usage. Son triple laser RGB impressionne par sa luminosité, la vitalité de ses couleurs et la précision de son optique, tandis que Google TV et les nombreux automatismes rendent l’installation et l’utilisation particulièrement confortables au quotidien.
Polyvalent, réactif en jeu et suffisamment puissant pour une utilisation en pièce de vie, il s’adresse clairement à ceux qui souhaitent profiter d’une très grande image sans trop de contraintes. Ses limites restent celles du DLP, avec un contraste perfectible et une image qui gagne à être associée à un écran pour exprimer tout son potentiel. En somme, un projecteur polyvalent, premium et moderne qui n'a pas manqué de nous convaincre.
- Luminosité perçue très élevée, adaptée à un usage en pièce de vie
- Couleurs et rendu HDR du Triple laser RGB
- Très bon piqué et excellente netteté sur toute l’image
- Google TV fluide, complet, avec Netflix officiellement intégré
- Installation ultra simple
- Bruit de fonctionnement discret
- Design soigné et finition premium
- Contraste et profondeur des noirs limités par la technologie DLP
- Gagne à être accompagné d'un écran
- Légère sensibilité au speckle selon certaines toiles
- Gestion de la puissance lumineuse parfois nécessaire en environnement sombre
Fiche technique XGIMI Horizon 20 Max
|Source lumineuse
|Laser
|Entrées vidéo
|HDMI (x2)
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|3 840 x 2 160 pixels
|Luminosité
|5 700 lumens ISO
|Norme HDR
|HDR10+, Dolby Vision
|Bruit annoncé
|28dB
|Système d'exploitation
|Google TV
|Source lumineuse
|Laser
|Type de puce
|0,47" DMD
|Consommation annoncée
|280W
|Consommation en veille
|0.5W
|Entrées vidéo
|HDMI (x2)
|Sorties audio
|Audio numérique S/PDIF Optique, Prise Casque - Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB 3.0 Type A, USB 2.0 Type A
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.2
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|3 840 x 2 160 pixels
|Luminosité
|5 700 lumens ISO
|Durée de vie de l'éclairage
|20,000h
|Taux de contraste natif
|20 000:1
|Norme HDR
|HDR10+, Dolby Vision
|Bruit annoncé
|28dB
|Ratio de focale
|1,2-1,5:1
|Lens shift horizontale
|Oui
|Lens shift verticale
|Oui
|Correction trapézoïdale horizontale
|Automatique
|Correction trapézoïdale verticale
|Automatique
|Hauteur
|249mm
|Largeur
|298mm
|Profondeur
|190mm
|Poids
|4.8kg
|Haut-parleurs
|2 x 12W Harman/Kardon