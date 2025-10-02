Avec son système triple laser + LED, sa plateforme Google TV certifiée Netflix et son ergonomie bien pensée, le Dangbei MP1 Max ambitionne de séduire les amateurs de home cinéma lumineux, sans les contraintes des projecteurs UST. Mais tient-il vraiment ses promesses ? On regarde ça de plus près avec notre test.
Si la plupart des projecteurs triple laser misent sur une installation au pied de la toile grâce à l'ultra-courte focale, le MP1 Max prend le contrepied. Ce modèle à focale standard signé Dangbei combine la puissance lumineuse d’une source hybride (triple laser + LED) avec la souplesse d’un projecteur transportable, prêt à s’adapter à tous les espaces. Livré avec Google TV, un cardan rotatif, une mise au point automatisée par IA et une interface fluide, il promet une expérience simple, lumineuse et accessible. Reste à voir si cette promesse se traduit par une véritable polyvalence à l’usage et surtout, si l’image est à la hauteur des ambitions affichées.
- Source hybride avec une image lumineuse
- Plateforme Google TV complète et fluide, avec Netflix certifié
- Autofocus et cadrage automatique efficaces via InstaPro AI
- Pied à cardan orientable
- Une colorimétrie qui nécessite quelques ajustements
- Contraste limité et noirs peu profonds sans toile
- Pas VRR ni de 4K 120 Hz
- Télécommande non rétroéclairée
- Son intégré clair mais sans ampleur
Unboxing et premières impressions
Le MP1 Max arrive dans un format relativement compact (25 x 30 x 23 cm), discret et soigné, que l'on ressent pensé avant tout pour le côté pratique. Le design reste donc sobre, bien qu'assez fonctionnel. En revanche, toutes les commandes passent par la télécommande Bluetooth fournie (hélas, non rétroéclairée), on ne trouve aucun bouton physique sur l’appareil, à l'exception du bouton d'allumage et d'extinction.
L’un des atouts les plus visibles à l’usage, et qui se démarque dès la première utilisation, n'est autre que le pied orientable avec cardan intégré. Celui-ci permet, en effet, une rotation horizontale à 360°, alors que le vidéoprojecteur peut s'incliner jusqu’à 135°. Ce dispositif rend l’installation du MP1 Max extrêmement intuitive, notamment pour les projections en hauteur, ou dans le coin d'une pièce.
Une fois le projecteur en place, l’installation se fait sans effort. Autofocus, correction du trapèze, cadrage automatique, évitement des obstacles… tout se fait en quelques secondes grâce à l’IA maison baptisée InstaPro AI. Le processus est par conséquent rapide, fluide, et surtout efficace, ce qui n'est pas toujours le cas sur les vidéoprojecteurs que nous avons l'occasion de tester dernièrement.
Côté connectique, on retrouve deux entrées HDMI 2.1 (dont une eARC), un port USB 3.0, ainsi qu'une sortie jack 3,5 mm. Le module sans-fil se montre lui complet avec la présence du Wi-Fi 6 double bande et du Bluetooth 5.2. En revanche, l’alimentation passe par un adaptateur externe assez imposant.
Dangbei MP1 Max : qualité d'image
Le Dangbei MP1 Max affiche une image 4K (par wobulation) via une puce DLP 0,47", le tout illuminé par une combinaison hybride, triple laser + LED, censée cumuler les avantages des deux technologies : spectre étendu, longue durée de vie, et une réduction de l'effet speckle.
En pratique, le résultat est très convaincant en environnement sombre. L’image présente un piqué globalement bon, bien que les contours manquent parfois de netteté. À l'œil, le contraste semble correct pour une base DLP, sans atteindre le niveau des projecteurs à triple laser plus haut de gamme. Les noirs sont suffisamment denses pour donner un peu de profondeur dans les scènes contrastées, mais n'ont rien d'abyssal non plus.
Le point fort de ce vidéoprojecteur n'est d'ailleurs autre que sa luminosité. L’image reste ainsi lisible même dans une pièce avec un peu de lumière ambiante, à condition qu'elle reste modérée bien sûr. Elle gagne évidemment en impact dans une pièce sombre, où le projecteur peut pleinement exprimer son potentiel. Ce niveau de luminosité, annoncé à 3 100 lumens ISO, le rend particulièrement polyvalent pour des usages mixtes, films, séries, sports, jeux vidéo. On reste malgré tout sur une prestation typique des puces 0,47", où le gain sera surtout perceptible en optant pour une toile dédiée, comme une toile ALR.
Il faut malgré tout noter que les couleurs s’affichent avec une saturation marquée en sortie de carton, surtout avec le mode "Standard". Ce rendu très punchy pourra séduire pour les retransmissions sportives ou les dessins animés, mais demandera quelques ajustements pour retrouver une image plus naturelle en usage cinéma. Heureusement, le MP1 Max propose plusieurs préréglages classiques (Standard, Cinéma, Jeu…) accompagnés de paramètres avancés (réglage du gain RGB, choix du gamma, ou encore sélection du gamut) qui permettront d'affiner l'image selon vos exigences. Notez également que le mode "haute luminosité" affecte négativement la colorimétrie.
Le rendu HDR (HDR10, HDR10+ et HLG) profite néanmoins de la belle réserve lumineuse de ce vidéoprojecteur et apporte un surcroît de dynamique dans les contenus compatibles. Les pics de lumière sont bien perceptibles, sans effet de brûlure, et les couleurs conservent leur intensité. Le traitement dynamique gère correctement les écarts de luminosité, même si le MP1 Max ne rivalise pas avec les projecteurs UST haut de gamme sur la finesse du tone mapping. Dans les scènes très contrastées, on note parfois un léger écrasement des noirs ou une brillance trop marquée sur certains détails, mais rien de rédhibitoire pour cette gamme de prix.
La fluidité est plutôt bien gérée, notamment grâce au système de compensation de mouvement (MEMC), qui apporte un surcroît de netteté sur les mouvements rapides sans générer d’artefacts gênants. L’activation de cette option reste discrète et ne dénature pas l’image, même dans les scènes complexes. Comme souvent sur les projecteurs DLP, un léger effet arc-en-ciel peut se faire ressentir si vous y êtes sensible.
Est-il nécessaire d'avoir un écran avec le Dangbei MP1 Max ?
Le MP1 Max s’en sort honorablement sur un simple mur blanc, à condition de projeter dans une pièce peu éclairée. La puissance lumineuse de sa source hybride lui permet de maintenir une image lisible en soirée ou par temps couvert. En revanche, dès que la lumière ambiante augmente, les limites apparaissent rapidement, avec une perte de contraste et des noirs qui virent au gris.
L’ajout d’un écran dédié, et plus encore d’une toile technique de type ALR, transforme clairement l’expérience. Le contraste gagne en profondeur, les couleurs apparaissent plus vives, et les scènes sombres retrouvent du relief. Sans être une obligation absolue, l’écran devient presque indispensable si l’on souhaite pleinement exploiter le potentiel du projecteur, notamment pour le visionnage de films.
Que nous réserve le Dangbei MP1 Max au quotidien ?
Audio
Le MP1 Max intègre deux haut-parleurs de 12 W. Le rendu sonore est clair sur les dialogues mais sans surprise, il manque d’ampleur et de profondeur dans les graves. Cela reste suffisant pour une utilisation d’appoint ou pour suivre une série, mais un système audio externe est préférable pour un usage home cinéma. Heureusement, le port HDMI eARC, la sortie jack et le Bluetooth permettent toutefois une flexibilité de connexion interéssante.
Interface et fonctionnalités
Le MP1 Max tourne sous Google TV, dans une version complète, fluide et agréable à utiliser. L’interface est familière pour quiconque a déjà utilisé un téléviseur sous Android, avec un accès direct aux principales plateformes de streaming : YouTube, Prime Video, Disney+, mais surtout Netflix, souvent absent des projecteurs Android non certifiés. Ici, l'application est bien présente, pleinement fonctionnelle et lisible en 4K HDR, ce qui est encore loin d'être toujours le cas sur ce segment.
On retrouve aussi l'assistant Google qui est parfaitement intégré. Les commandes vocales sont réactives et permettent de lancer une application, une vidéo ou d’ajuster un réglage à la volée, simplement via le micro de la télécommande. L’installation initiale est rapide, surtout si l’on passe par un smartphone Android pour la configuration. Côté partage de contenu, rien à redire avec le Chromecast intégré qui fonctionne sans accroc. Le tout débouche sur une expérience utilisateur moderne et sans frustration, ce qui n’est pas toujours gagné d’avance sur ce type d’appareil.
Gaming
Le MP1 Max intègre un mode "Jeu" dédié ainsi qu’un support de l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui permet de basculer automatiquement sur un profil à faible latence lorsqu’une console est détectée. En pratique, l’expérience de jeu reste fluide et tout à fait agréable pour des titres solo, des jeux narratifs ou du casual gaming.
En revanche, pas de miracle côté performances : la fréquence de rafraîchissement est limitée à 60 Hz en 4K, sans VRR. Notez malgré tout qu'il est possible de profiter d'une fréquence de 240 Hz, pour cela il faudra néanmoins passer en Full HD. De son côté, l’input lag reste dans une fourchette raisonnable pour un projecteur, mais n’atteint pas le niveau de réactivité d’un téléviseur ou même de certains projecteurs plus orientés vers cet usage.
Reste que pour une session de jeu en grand format, avec une bonne immersion et des couleurs percutantes, le MP1 Max fait le job.
Test Dangbei MP1 Max : l'avis de Clubic
Le Dangbei MP1 Max se distingue comme une alternative sérieuse aux projecteurs UST haut de gamme et aux modèles LED portables. Compact, bien fini, doté d’un pied orientable et d’une interface Google TV fluide (avec Netflix en 4K HDR), il offre une installation rapide et un confort d’utilisation au quotidien.
Sa source lumineuse hybride (triple laser + LED) assure une image vive et percutante, avec un HDR globalement convaincant. Il faudra néanmoins passer par quelques réglages pour adoucir une saturation un peu excessive en mode Standard et tirer pleinement parti de son potentiel. Le contraste reste limité par la puce DLP 0,47", mais l’ensemble reste lisible et immersif dans une pièce modérément éclairée.
L’audio intégré fait le job pour un usage ponctuel, sans offrir une véritable ambiance cinéma. Heureusement, la connectique, notamment avec la sortie eARC, permet d’ajouter facilement une barre de son ou un système plus musclé.
Au final, le MP1 Max coche beaucoup de cases pour qui cherche un projecteur lumineux, polyvalent et sans prise de tête, capable d’assurer dans un usage mixte – films, séries, sport ou jeux – sans pour autant viser la performance pure. Ceux qui attendent un rendu plus raffiné ou des noirs plus profonds se tourneront vers des modèles plus ambitieux, mais à ce niveau de prix, l’équilibre proposé reste très convaincant.
Fiche technique Dangbei MP1 Max
|Source lumineuse
|Hybride
|Entrées vidéo
|HDMI (x2)
|Technologie de projection
|DLP - Triple Laser
|Résolution native
|4K
|Luminosité
|3100 ANSI lumens
|Norme HDR
|N/C
|Système d'exploitation
|Google TV
|Source lumineuse
|Hybride
|Entrées vidéo
|HDMI (x2)
|Sorties audio
|Prise Casque - Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB 3.0 Type A
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.2
|Assistant vocal
|Google Assistant
|Technologie de projection
|DLP - Triple Laser
|Résolution native
|4K
|Luminosité
|3100 ANSI lumens
|Norme HDR
|N/C
|Lens shift horizontale
|Oui
|Lens shift verticale
|Oui
|Correction trapézoïdale horizontale
|Automatique
|Correction trapézoïdale verticale
|Automatique
|Haut-parleurs
|12 W