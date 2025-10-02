Le Dangbei MP1 Max se distingue comme une alternative sérieuse aux projecteurs UST haut de gamme et aux modèles LED portables. Compact, bien fini, doté d’un pied orientable et d’une interface Google TV fluide (avec Netflix en 4K HDR), il offre une installation rapide et un confort d’utilisation au quotidien.



Sa source lumineuse hybride (triple laser + LED) assure une image vive et percutante, avec un HDR globalement convaincant. Il faudra néanmoins passer par quelques réglages pour adoucir une saturation un peu excessive en mode Standard et tirer pleinement parti de son potentiel. Le contraste reste limité par la puce DLP 0,47", mais l’ensemble reste lisible et immersif dans une pièce modérément éclairée.



L’audio intégré fait le job pour un usage ponctuel, sans offrir une véritable ambiance cinéma. Heureusement, la connectique, notamment avec la sortie eARC, permet d’ajouter facilement une barre de son ou un système plus musclé.



Au final, le MP1 Max coche beaucoup de cases pour qui cherche un projecteur lumineux, polyvalent et sans prise de tête, capable d’assurer dans un usage mixte – films, séries, sport ou jeux – sans pour autant viser la performance pure. Ceux qui attendent un rendu plus raffiné ou des noirs plus profonds se tourneront vers des modèles plus ambitieux, mais à ce niveau de prix, l’équilibre proposé reste très convaincant.