Né de la plus importante campagne Kickstarter de 2024, le projecteur longue focale Valerion VisionMaster Pro 2 affiche une ambition claire : proposer une expérience cinéma haut de gamme capable de séduire aussi bien les néophytes que les utilisateurs à la recherche d’un produit spectaculaire et polyvalent.
L’arsenal déployé par le produit a de quoi faire saliver les puristes de l’image, avec une technologie RGB Triple Laser visant un large espace colorimétrique, un traitement Enhanced Black Level destiné à améliorer le contraste perçu et une interface Google TV très simple à manier. Ajoutons à ceci une expérience gaming très convaincante et répondons à la question : ce vidéoprojecteur haut de gamme a-t-il le pouvoir de propulser la toute jeune marque Valerion dans la cour des grands ?
- Un design premium
- Interface riche et réactive
- Piqué remarquable, noirs profonds et contrastes marqués
- Expérience gaming
- Son des enceintes correct
- Quelques réglages à prévoir
- Des couleurs parfois trop saturées
- Un son qui manque d'ampleur
Unboxing et premières impressions
Avec ses 7 kg, le projecteur reste relativement compact, même s’il est clairement pensé pour une installation durable. Il est d’ailleurs possible de placer le boîtier derrière un écran de projection adapté grâce à une option d'inversion horizontale de l'image, une configuration utile pour divers usages professionnels (expositions, musées, etc.). Conçu pour la projection longue focale, il délivre toute sa puissance sur des bases d’image supérieures à 100 pouces, et étend sa proposition jusqu’à 300 pouces, une valeur théorique dépendante de la distance de projection et de la toile utilisée.
Quelques secondes suffisent pour connecter le projecteur au Wi-Fi local, grâce à la télécommande rétroéclairée incluse. L’écosystème du produit repose sur Google TV, offrant un choix pléthorique de services de streaming, des géants du secteur à des plateformes plus pointues, Mubi et Crunchyroll répondent notamment présents.
Valerion VisionMaster Pro 2 : qualité d'image
Le VisionMaster Pro 2 affiche une définition Ultra HD 4K, obtenue via une puce de projection (DMD) Texas Instruments 0,47″ DMD DLP qui exploite une technologie de déplacement de pixels. Comme tous les appareils de ce segment, il ne s’agit donc pas d’une matrice 4K native, mais le rendu perçu reste très précis à distance de visionnage normale, grâce à la wobulation efficace.
La luminosité atteint 3000 lumens ISO, ce qui correspond à la capacité maximale du projecteur. Cette réserve lumineuse permet une projection confortable même dans des environnements partiellement éclairés, au prix d’une calibration d’usine parfois trop démonstrative, notamment sur les modes les plus lumineux.
L’image bénéficie d’une belle dynamique, avec des noirs correctement contenus pour cette technologie, aidés par le traitement Enhanced Black Level, qui agit principalement sur le contraste perçu plutôt que sur le niveau de noir natif.
Sur le plan technique, le projecteur impressionne par la richesse de ses fonctionnalités, au point de nous éblouir. Il repose sur une technologie triple laser RGB, permettant d’utiliser trois sources laser distinctes pour un rendu éclatant. Dans le menu des réjouissances techniques, citons pêle - mêle les Dolby Vision, HDR10+, Filmmaker Mode, IMAX Enhanced, Active 3D ainsi qu’une certification ISF. Enfin, la couverture colorimétrique annoncée à environ 110 % de l’espace DCI-P3 témoigne d’un volume colorimétrique étendu, chose rendue possible grâce au triple laser.
Le piqué de l’image est l’un de ses points forts. Les contours sont nets, les détails fins parfaitement lisibles et l’image conserve une grande précision sans recours à des traitements trop artificiels. La correction automatique est efficace et le zoom optique permet d’ajuster la taille de l’image sans dégrader la qualité.
Les réglages d’usine sont déjà convaincants, mais les possibilités de calibration sont très étendues. Ainsi, les vrais puristes pourront faire appel à un professionnel de la calibration. Pour les néophytes, il est parfois intimidants de se perdre dans les nombreux réglages présents dans l'interface. On passe pourtant du cinéma, gaming ou HDR avec une facilité déconcertante.
La colorimétrie se montre parfois excessive, avec des couleurs très saturées. Les nombreux réglages disponibles permettent toutefois d’affiner précisément le rendu, en ajustant gamma, contraste, balance des blancs, des gris et gestion des couleurs, afin d’obtenir une image plus naturelle et fidèle.
Que nous réserve le Valerion VisionMaster Pro 2
au quotidien ?
Audio
La partie sonore constitue une agréable surprise avec deux haut-parleurs de 12 W compatible Dolby Audio. Le système audio intégré délivre un son puissant, pas si avare en basses. Les différents modes audio, ainsi que les réglages de fréquences, permettent d’adapter le rendu selon les contenus. Il reste toutefois en retrait face à une solution audio dédiée, et conviendra principalement aux utilisateurs ne souhaitant pas multiplier les équipements.
Interface et fonctionnalités
La connectique est très complète et adaptée aux usages actuels, avec une alimentation via bloc secteur externe (100–240 V), trois entrées HDMI dont une compatible eARC, deux ports USB, une sortie audio optique (S/PDIF), une sortie jack 3,5 mm et un port Ethernet RJ45. L’ensemble est un gage de sérieux et de polyvalence, en plus de plaire au plus grand nombre. Les barres de sons les plus récentes se connectent en HDMI eARC, et les modèles plus anciens profitent de la sortie audio optique.
Le VisionMaster Pro 2 intègre également le Bluetooth, utilisé à la fois pour la télécommande et pour la connexion d’accessoires ou de solutions audio sans fil, comme une enceinte ou un casque, via l’interface Google TV. Tout simplement royal pour une connectique complète ! L’ergonomie générale se montre fluide et stable, et Google TV apporte un confort d’usage appréciable au quotidien.
La conception de ce boitier réserve encore quelques bonnes surprises à l'usage avec notamment des nuisances sonores assez faibles (pics à 33 dB), et une ventilation latérale qui permet d'éviter la surchauffe lors des longues sessions de projections. Alors que certains appareils proposent des blocs d'alimentation de grande taille, l'alimentation du Valerion VisionMaster Pro 2 est petite. La consommation de l'appareil n'est pas excessive non plus, avec du 160 W enregistré à pleine puissance.
Gaming
En usage gaming, le VisionMaster Pro 2 se montre parfaitement à la hauteur. Les performances sur Nintendo Switch sont excellentes, l’input lag est suffisamment faible, hors pratique compétitive exigeante, pour le jeu sur console comme sur PC, et la connectique HDMI assure une compatibilité fluide avec les sources modernes.
Test Valerion VisionMaster Pro 2 : l'avis de Clubic
Plaire au plus grand nombre : tel semble avoir été l’objectif lors de la conception du Valerion VisionMaster Pro 2. Ce projecteur 4K longue focale orienté cinéma haut de gamme s’appuie sur une fiche technique particulièrement dense, associant Google TV, Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced et un traitement Enhanced Black Level, le tout accompagné d’une connectique complète et cohérente.
Ses qualités sont nombreuses. La luminosité maximale de 3000 lumens ISO offre une grande flexibilité d’usage, y compris dans des environnements partiellement éclairés, tandis que le piqué de l’image et la richesse des réglages permettent d’obtenir un rendu précis et personnalisable. Le contraste perçu se montre convaincant pour un projecteur DLP, avec des noirs bien maîtrisés dans les limites de la technologie, et une colorimétrie capable de couvrir largement l’espace DCI-P3, à condition d’être correctement ajustée.
L’expérience au quotidien s’avère également solide, grâce à une interface fluide, une connectique polyvalente et un système audio intégré suffisant pour une pièce de taille moyenne. Côté jeu vidéo, l’input lag mesuré et la compatibilité HDMI assurent une expérience satisfaisante pour la majorité des usages, hors pratique compétitive exigeante.
Quelques réserves subsistent néanmoins. La calibration d’usine peut se montrer trop démonstrative sur certains modes, les couleurs demandent parfois un ajustement pour gagner en naturel, et le tarif reste élevé face à une concurrence particulièrement active sur ce segment. Malgré cela, le Valerion VisionMaster Pro 2 s’impose comme une proposition ambitieuse et techniquement aboutie, capable de séduire les amateurs de très grandes images à la recherche d’un projecteur polyvalent, richement équipé et orienté spectacle.
Fiche technique Valerion VisionMaster Pro 2
|Source lumineuse
|Laser
|Entrées vidéo
|HDMI (x3)
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|4K
|Luminosité
|3 000 lumens ISO
|Norme HDR
|HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|33dB
|Système d'exploitation
|Google TV
|Type de puce
|0,47" DMD
|Sorties audio
|Audio numérique S/PDIF Optique, Prise Casque - Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB 3.0 Type A, USB 2.0 Type A
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.2
|Ethernet
|Oui
|Assistant vocal
|Alexa
|AirPlay
|Oui
|Résolution d’affichage
|3840×2160 pixels
|Durée de vie de l'éclairage
|25,000h
|Taux de contraste natif
|15 000:1
|Ratio de focale
|0.9-1.5:1
|Correction trapézoïdale horizontale
|Automatique
|Correction trapézoïdale verticale
|Automatique
|Hauteur
|185mm
|Largeur
|260mm
|Profondeur
|216mm
|Poids
|7kg
|Haut-parleurs
|2×12 W DTS Virtual:X