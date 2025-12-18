Plaire au plus grand nombre : tel semble avoir été l’objectif lors de la conception du Valerion VisionMaster Pro 2. Ce projecteur 4K longue focale orienté cinéma haut de gamme s’appuie sur une fiche technique particulièrement dense, associant Google TV, Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced et un traitement Enhanced Black Level, le tout accompagné d’une connectique complète et cohérente.



Ses qualités sont nombreuses. La luminosité maximale de 3000 lumens ISO offre une grande flexibilité d’usage, y compris dans des environnements partiellement éclairés, tandis que le piqué de l’image et la richesse des réglages permettent d’obtenir un rendu précis et personnalisable. Le contraste perçu se montre convaincant pour un projecteur DLP, avec des noirs bien maîtrisés dans les limites de la technologie, et une colorimétrie capable de couvrir largement l’espace DCI-P3, à condition d’être correctement ajustée.



L’expérience au quotidien s’avère également solide, grâce à une interface fluide, une connectique polyvalente et un système audio intégré suffisant pour une pièce de taille moyenne. Côté jeu vidéo, l’input lag mesuré et la compatibilité HDMI assurent une expérience satisfaisante pour la majorité des usages, hors pratique compétitive exigeante.



Quelques réserves subsistent néanmoins. La calibration d’usine peut se montrer trop démonstrative sur certains modes, les couleurs demandent parfois un ajustement pour gagner en naturel, et le tarif reste élevé face à une concurrence particulièrement active sur ce segment. Malgré cela, le Valerion VisionMaster Pro 2 s’impose comme une proposition ambitieuse et techniquement aboutie, capable de séduire les amateurs de très grandes images à la recherche d’un projecteur polyvalent, richement équipé et orienté spectacle.