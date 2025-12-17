Grâce à sa courte focale, il est simple de projeter une image d’environ 77 à 100 pouces dans un espace réduit. Sur une vidéo 4K, le spectacle est convaincant, avec un piqué caractéristique du mono-DLP et une excellente netteté centrale. Les noirs restent décents, même si le contraste n'est pas vraiment le point fort de cet appareil. Quoiqu'il en soit, l’ensemble tient très bien pour un projecteur de ce segment. Le support de l'HDR10 contribue à relever certaines scènes lumineuses, même si son impact reste limité par la luminosité réelle du projecteur. Le tone mapping du projecteur se veut toutefois précis grâce à la technologie HDR-PRO de BenQ qui évite un écrêtage trop brutal dans les hautes lumières.