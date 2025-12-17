BenQ enrichit le segment des vidéoprojecteurs milieu de gamme avec son TK705STi, un boîtier 4K à 3000 lumens qui relève un défi audacieux : offrir un confort équivalent entre séances cinéma et gaming. Il se présente d’ailleurs comme une sorte de "party-box" polyvalente, pensée pour séduire aussi bien les cinéphiles exigeants que ceux qui recherchent une expérience plug and play simple et efficace.
Courte focale, technologie mono-DLP pour une netteté impressionnante, ajustement automatique de l’image et connectique complète : voici les piliers de cette machine qui entend séduire un large public, tout en justifiant un tarif plus élevé que certains concurrents.
- Luminosité convaincante même en salon ouvert
- Connectique complète, interface intuitive
- Image 4K saisissante
- Parfait pour une bonne séance de gaming classique
- Basses absentes des haut-parleurs
- Absence de poignée de transport
- Zoom numérique qui dégrade légèrement l’image
- Netteté en baisse sur les plateformes de streaming
Unboxing et premières impressions :
un projo courte focale qui chouchoute les petits espaces
Le boîtier du BenQ pèse presque 4 kg, avec une conception robuste mêlant ABS polymère et façade avant recouverte d’un mesh gris anthracite élégant. Avec un boitier de cette taille, le constructeur donne le ton : une fois posé sur la table du salon, il n’a pas vocation à être déplacé constamment. Pourtant, on regrette tout de même l'absence d'une poignée qui aurait pu être commode lors de déplacements.
Le modèle est livré avec un socle (BenQ ST30) qui facilite l’orientation ou le montage au plafond grâce au pas de vis intégré sous le boîtier. Une polyvalence appréciable pour une installation discrète dans un petit salon ou une chambre.
Le démarrage de l'engin est rapide; il lui fait moins de 15 secondes entre l’allumage et la projection. La connexion au WiFi se fait en un instant sous Google TV, grâce à une télécommande sobre et réactive qui rend la navigation intuitive. Tous les réglages essentiels sont à portée de pouce, et les plateformes de streaming sont accessibles immédiatement.
Notez que l’appareil s’occupe automatiquement du cadrage et rectifie ainsi une installation approximative, ce qui simplifie nettement la mise en place. Le preset d’usine est suffisamment cohérent pour permettre une première projection sans calibration manuelle.
Enfin, la source lumineuse LED promet 20 000 à 30 000 heures de durée de vie, soit de 10 à 20 ans d’utilisation courante, un énorme avantage par rapport aux anciens projecteurs à lampes.
BenQ TK705STi : qualité d'image
Pour tester ses capacités, rien de tel qu’une alternance entre obscurité totale et un salon légèrement éclairé. Avec sa puce mono-DLP et ses 3000 lumens ANSI annoncés, le BenQ offre une image nette et dynamique, sans trop d’artefacts arc-en-ciel perceptibles.
Grâce à sa courte focale, il est simple de projeter une image d’environ 77 à 100 pouces dans un espace réduit. Sur une vidéo 4K, le spectacle est convaincant, avec un piqué caractéristique du mono-DLP et une excellente netteté centrale. Les noirs restent décents, même si le contraste n'est pas vraiment le point fort de cet appareil. Quoiqu'il en soit, l’ensemble tient très bien pour un projecteur de ce segment. Le support de l'HDR10 contribue à relever certaines scènes lumineuses, même si son impact reste limité par la luminosité réelle du projecteur. Le tone mapping du projecteur se veut toutefois précis grâce à la technologie HDR-PRO de BenQ qui évite un écrêtage trop brutal dans les hautes lumières.
Autre observation : on a pu constaté que certaines applications comme Netflix ou Disney+ tournant sur Google TV peinent à délivrer la netteté d'un flux HDMI. Néanmoins, le BenQ TK705STi se défend dans la plupart des cas, avec sa source 4LED et son image 4K (même si elle est obtenue par wobulation).
Car en HDMI, c’est une autre histoire. Relié à un PC, une PS5 ou un lecteur Blu-ray 4K, le TK705STi révèle tout son potentiel, avec une netteté remarquable et un contraste percutant pour une machine DLP. Les fichiers locaux en 4K sont splendides.
Que nous réserve le BenQ TK705STi au quotidien ?
Audio
Les haut-parleurs internes sont probablement le point faible du projecteur. Le son manque de basses et peut devenir criard à volume élevé, surtout sur des films anciens. Rien de rédhibitoire pour une écoute d’appoint, mais une barre de son devient vite incontournable. Heureusement, la présence du HDMI eARC permet une connexion facile avec des systèmes audio externes.
Une prise casque en jack 3,5 mm est présente, et fonctionne très bien. On regrette en revanche l’absence de Bluetooth sortant, impossible donc d’y connecter des casques gamers récents.
Interface et fonctionnalités
Google TV donne accès à une large collection d’applications, avec une navigation fluide et rapide. Côté connectique, le BenQ propose :
- HDMI x2 (dont 1 eARC) ;
- Haut-parleurs intégrés.
- WiFi + Bluetooth (entrant) ;
- Sortie 12 V Trigger ;
- Prise alimentation secteur (AC-IN) ;
- Sortie audio jack 3.5 mm ;
- USB-A ;
- USB-C (DisplayPort + 30 W) ;
Le port USB-A supporte la lecture de formats courants : MP4, MKV, MP3, JPEG, mais ne prend pas en charge les formats audio avancés comme DTS:X ou Dolby TrueHD. La consommation électrique reste raisonnable pour un projecteur LED 4K : environ 220 à 260 W en fonctionnement, selon le mode choisi.
Les applications de streaming sont nombreuses (Netflix, Disney+, Prime Video, MUBI, Crunchyroll…) mais la qualité n’atteint pas toujours le 4K natif selon les réglages et les limitations de DRM.
La connectivité Bluetooth permet de faire entrer le son de votre portable sur le boitier. Le screen mirroring permet également de projeter le contenu de votre iPhone sur grand écran.
Gaming
Sur ce terrain, le TK705STi tire particulièrement bien son épingle du jeu. BenQ annonce un temps de réponse de 5 ms, mais en pratique, l’input lag réel tourne autour de 16 ms en 4K/60 Hz, ce qui reste très confortable pour la majorité des joueurs.
En test avec une Switch en HDMI 2, même les titres rapides comme Doom Eternal montrent une fluidité exemplaire et une lisibilité irréprochable. Sur les consoles next-gen ou PC, les jeux gagnent en netteté et en précision, avec une réactivité largement suffisante pour du casual gaming ou des soirées entre amis.
Pour le gaming compétitif en revanche, la limitation à 60 Hz peut s’avérer restrictive : les joueurs e-sport habitués au 120 ou 144 Hz resteront probablement sur leur faim.
Test du BenQ TK705sTi : l'avis de Clubic
Le BenQ TK705sTi est un vidéoprojecteur qui délivre beaucoup et le fait très correctement. Son image 4K, sa courte focale réactive idéale pour les petits espaces, ses 3000 lumens et son interface Google TV en font un compagnon parfait pour une expérience home cinéma et gaming tout-en-un, de jour comme de nuit.
Quelques bémols tout de même : des haut-parleurs perfectibles, l’absence d’une poignée de transport digne de ce nom, et quelques ratés de netteté en mode streaming. Le zoom numérique, récurrent dans cette gamme de prix, a aussi tendance à altérer légèrement la qualité de l’image.
Le BenQ TK705STi reste pourtant un appareil polyvalent qui délivre une image toujours convaincante et une superbe réactivité pour des sessions gaming conviviales. Son prix, aux alentours de 1500 €, se justifie par l’ajout d’un socle solide et compétent (BenQ ST30) et par une durée de vie de 20 000 heures (mode Normal) à 30 000 heures (mode Eco) grâce à sa source 4LED sécurisant l’investissement.
Fiche technique BenQ TK705STi
|Source lumineuse
|LED
|Entrées vidéo
|HDMI (x2)
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|4K
|Luminosité
|3 000 lumens ISO
|Norme HDR
|HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|26dB
|Système d'exploitation
|Google TV
|Source lumineuse
|LED
|Type de puce
|0,47" DMD
|Consommation annoncée
|250W
|Consommation en veille
|0.5W
|Entrées vidéo
|HDMI (x2)
|Sorties audio
|Prise Casque - Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB Type C, USB Type A
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.2
|AirPlay
|Oui
|Technologie de projection
|DLP
|Résolution native
|4K
|Résolution d’affichage
|3840×2160 pixels
|Luminosité
|3 000 lumens ISO
|Durée de vie de l'éclairage
|20,000µs
|Taux de contraste natif
|700:1
|Taux de contraste dynamique
|600000 :1
|Norme HDR
|HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma (HLG)
|Bruit annoncé
|26dB
|Zoom optique
|1.3x
|Ratio de focale
|0.8
|Lens shift horizontale
|Non
|Lens shift verticale
|Non
|Correction trapézoïdale horizontale
|Automatique
|Correction trapézoïdale verticale
|Automatique
|Hauteur
|168.2mm
|Largeur
|229.2mm
|Profondeur
|249.7mm
|Poids
|3.8kg
|Haut-parleurs
|2 X 8 W