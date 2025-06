Enfin, ce qui surprend vraiment, c’est l’expérience à l’installation.

La partie optique se pilote intégralement via la télécommande : focus, zoom, et déplacement vertical (lens shift), tout est motorisé et tout se fait en douceur, avec un niveau de précision que, je dois bien dire, je n'ai pas retrouvé sur les derniers vidéoprojecteurs testés. En quelques clics, on ajuste l’image au millimètre. Et, cerise sur le gâteau, le Nebula X1 est capable de mémoriser la position d’image, ce qui permet de revenir en un clic à la position précédente (via le menu). C’est typiquement le genre de fonction qu’on n’attend pas forcément dans cette gamme, et qui devient vite incontournable quand on y a goûté.