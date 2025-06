Si le MoGo 4 LED tient déjà son rang dans l’univers des projecteurs nomades, la version MoGo 4 Laser vient clairement hausser le niveau, avec une image plus lumineuse, plus précise et plus riche en couleurs. Grâce à sa technologie triple laser – une première sur un projecteur aussi compact – il couvre 110 % de l’espace colorimétrique BT.2020 et monte à 550 ISO Lumens. Le rendu est plus percutant, même dans des conditions d’éclairage un peu moins idéales. Le design reste identique, mais cette déclinaison intègre aussi Google TV avec Netflix sous licence, une connectique un peu plus poussée, et la même autonomie que la version LED. Une option clairement plus premium, à réserver à ceux qui veulent une vraie expérience cinéma portable, sans compromis sur la qualité d’image.