Pour réellement sublimer l’image, un écran ALR (Ambient Light Rejection) conçu pour les projecteurs UST devient vite indispensable. Parmi les modèles que nous avons pu observer en conditions réelles, l’écran NothingProjector Black Series motorisé constitue un excellent complément au Formovie Theater Premium. Grâce à son revêtement PET Crystal à gain de 0.6 et son taux de rejet de lumière ambiante de 95 %, il permet d’obtenir une image plus lumineuse, plus nette, et surtout bien plus lisible en plein jour ou avec des lumières allumées — sans pour autant sacrifier la richesse colorimétrique. Le contraste perçu s’en trouve considérablement renforcé, avec des noirs plus profonds et une impression de relief plus prononcée.

Autre avantage et pas des moindres, un écran comme celui-ci laisse la place nette lorsqu'il n'est pas utilisé ! Il suffit, en effet, de le replier en pressant un simple bouton. Par ailleurs, sa structure lui permet de laisser passer le son, ce qui signifie que vous pouvez très bien placer des enceintes ou une barre de son derrière l'écran. Bref, pour quiconque souhaite faire honneur à la qualité de restitution du Formovie Theater Premium, cet écran motorisé fait partie des meilleures options disponibles à l’heure actuelle, notamment dans cette gamme de prix.