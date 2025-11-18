Les projecteurs à ultra-courte focale séduisent de plus en plus de passionnés de home cinéma. Leur promesse est simple : une image immense, sans plafond percé ni installation compliquée. Mais leur intégration dans un salon, accompagné d'un écran technique, reste souvent un casse-tête.
Comment positionner son vidéoprojecteur UST et faire en sorte qu'il ne bouge plus ? Comment éviter les câbles qui serpentent jusqu’à la multiprise… ou bien l’écran ? C’est précisément à ces questions que Nothing Projector entend répondre avec son meuble TV Laser Shore, une solution à la fois technique et design, pensée pour accueillir un projecteur UST et un écran motorisé sans le moindre compromis visuel.
Le modèle testé est la version 120″ de ce meuble, avec des dimensions d'environ 300 cm de long sur 60 cm de profondeur, pour une hauteur de 28 cm ; autant dire que l’emprise au sol est loin d’être négligeable. À l’intérieur, le tiroir dédié au projecteur offre environ 89 cm de longueur, 37 cm de profondeur et 21 cm de hauteur, et supporte jusqu’à 30 kg. Le meuble est annoncé comme compatible avec "la plupart des projecteurs UST du marché", ce qui reste à vérifier au cas par cas.
Unboxing et premières impressions
Trois grands cartons m’attendaient à la livraison, chacun pesant près de 50 kilos. Rien qu’à la taille des colis, on comprend qu’on n’a pas affaire à un simple meuble en kit. Le meuble est livré prémonté par blocs, qu’il suffit de positionner côte à côte dans la pièce. Aucun tournevis, aucune vis, aucun montage fastidieux ! Les trois parties s’emboîtent très simplement. En dix minutes, montre en main, le meuble trône dans le salon, parfaitement aligné, prêt à accueillir le projecteur.
Le compartiment central est celui qui loge le tiroir motorisé, c'est clairement le cœur du dispositif. On y glisse délicatement le projecteur (ici un Formovie Theater Premium), avec juste ce qu’il faut d’espace pour laisser passer les câbles. Le plateau supérieur respire la qualité, rien ne fléchit, rien ne sonne creux, c'est du solide. Notez toutefois que l’ensemble paraît plus massif en vrai qu’en photo, c’est un meuble qui en impose et il a juste la longueur qu'il faut pour ne pas empiéter sur l'entrée de mon salon.
Le tiroir motorisé du meuble offre un espace d’environ 89 × 37 × 21 cm et supporte jusqu’à 30 kg, ce qui lui permet d’accueillir la majorité des vidéoprojecteurs à ultra-courte focale (UST) du marché. Voici une liste non exhaustive des modèles testés ou annoncés compatibles :
- Formovie Theater et Theater Premium
- AWOL Vision LTV-2500 / LTV-3000 / LTV-3500
- Hisense Laser TV L9 / L9G / L9H / L9Q
- XGIMI Aura / Aura 2
- Samsung The Premiere LSP7T / LSP9T
Design et intégration : un objet réussi, à quelques détails près
Le design de ce meuble est plutôt réussi. S'il ne paie pas trop de mine d'un point de vue esthétique (c'est avant tout un bloc blanc assez massif), il a l'avantage d'avoir un style à la fois très sobre et moderne. Par exemple, en façade, les panneaux latéraux recouverts d’un tissu acoustique laissent deviner leur fonction sans rompre avec l'ensemble. Les coins arrondis et les lignes légèrement plongeantes sur les extrémités sont finalement les seuls vrais éléments qui donnent un peu de style à ce meuble. Son principal atout, c'est toutefois le fait que, vu de face, il est difficile d’imaginer que ce meuble abrite un projecteur et les équipements audio et vidéo qui l'accompagnent généralement.
En effet, chaque compartiment est pensé pour accueillir des appareils multimédias : console, ampli, box ou lecteur. Les câbles passent d’un espace à l’autre via des orifices internes, et un système de ventilation est prévu (dans le compartiment central) pour se déclencher automatiquement dès que la température monte. Un système simple, un peu rude à appréhender lors de la première utilisation, cela dit, avec quelques manipulations pas toujours très compréhensibles sur le manuel d'utilisation pour faire fonctionner le tout.
Ce fut le cas lors de notre essai pour l'appairage de la télécommande, qui n'a pas fonctionné du premier coup, comme pour le réglage de la position du tiroir (pour que le vidéoprojecteur soit toujours dans la même position), ou encore pour comprendre comment activer les ventilateurs et leur alimentation.
Mais, au final, le seul vrai bémol avec ce meuble vient du fait qu'il n'y a qu'un unique passage de câble, situé à l'intérieur du meuble pour relier les trois compartiments. Aucun passage n'est prévu pour… faire sortir les câbles. Certes, il n'y a qu'un seul câble à passer (celui d'une multiprise pour alimenter le tout), mais l'absence de ce passage de câble vers l'extérieur oblige à coincer ce câble sous le boitier de la toile motorisée… entrainant de fait un très léger décalage selon là où vous passez le câble. Rien de rédhibitoire, mais c’est le genre de détail que l’on remarque qui fait grincer des dents et dont la seule solution consistera à percer un trou soi-même.
La configuration parfaite pour une projection UST
Donc, pour résumer, après avoir assemblé les trois compartiments, positionné notre vidéoprojecteur sur le plateau coulissant (et d'autres appareils dans les compartiments), s'être donné un peu de mal à régler la télécommande et les ventilateurs, il ne manquait plus qu'à déposer notre écran motorisé dans l'emplacement prévu à cet effet. Une fois en place, un petit dongle, connecté au vidéoprojecteur, s'occupe de transmettre l'ordre à la toile motorisée de s'enrouler ou de se dérouler selon si l'on éteint ou allume le vidéoprojecteur.
Et c’est probablement la partie la plus satisfaisante de l’expérience ! En allumant simplement le projecteur, le tiroir se met en mouvement pour se déclencher, tout comme la toile motorisée. La façade avant se rétracte doucement, dévoilant le vidéoprojecteur qui se met en place dans un silence presque cérémoniel. Quinze secondes plus tard, le vidéoprojecteur est en position et projette une image parfaitement calibrée à la taille de la toile. Une fois le vidéoprojecteur éteint, tout se replie et ne reste alors que le meuble qui peut faire office de support (pas le compartiment central bien sûr) pour quelques éléments de décoration grâce à son esthétique minimaliste.
Au final, l'usage du meuble devient presque comme un petit rituel "cinéma" grâce à son mécanisme fluide, stable et presque silencieux (seule la toile motorisée génère un peu de bruit), sans vibration ni désalignement. Au fil des jours, on s’y habitue tellement qu’on ne veut plus revenir à une installation classique. On en finit par oublier le meuble et c’est probablement son plus grand atout.
Une vidéoprojection tout-en-un : l'avenir de ce marché ?
Depuis quelques années, les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale s’imposent comme une alternative crédible aux téléviseurs géants. Plus lumineux, plus compacts, souvent plus abordables, ils promettent une expérience cinéma à domicile sans les contraintes d’un vidéoprojecteur traditionnel. Mais reste, encore et toujours, la question de l’intégration.
Un projecteur UST, aussi élégant soit-il, reste un appareil massif, souvent accompagné d’une toile technique imposante, d’une barre de son et de tout le câblage qui va avec. Autrement dit… tout ce que l’on cherche à dissimuler dans un salon moderne. Et c’est là que des solutions comme ce Nothing Projector Shore prennent tout leur sens. Car le véritable frein à la démocratisation des vidéoprojecteurs à ultra-courte focale n’est plus vraiment technologique, il est aussi esthétique. À mesure que les fabricants miniaturisent les optiques, améliorent contraste, luminosité et colorimétrie, des solutions commencent à émerger pour proposer un écosystème mobilier qui devrait accompagner ce type de vidéoprojecteur. Nous l'avons notamment vu au CES l'an passé avec Xgimi qui avait présenté son "Ascend", un meuble tout-en-un lui aussi, qui reste pour l'heure un prototype.
Ce meuble Nothing Projector s’inscrit dans cette tendance : celle d'un home cinéma où l'intégration joue son rôle, avec un usage presque plug and play. Il ne s’agit plus seulement d’avoir une grande image, mais d’offrir une expérience fluide, cohérente et silencieuse (ou presque), sans câbles visibles ni supports improvisés.
Dans ce contexte, ce meuble se positionne comme un chaînon manquant entre la technique et le design. Là où les téléviseurs ont encore du mal, à l'exception de quelques références comme The Frame, à se faire oublier, les vidéoprojecteurs UST pourrait changer la donne dans les années à venir. Et ce type de mobilier pourrait bien être la clé de leur adoption plus large, surtout auprès d’un public sensible à l’harmonie visuelle de son intérieur. En outre, l'amélioration des optiques, avec des ratios de projection encore plus courts, ouvre la porte à une intégration du vidéoprojecteur… directement dans le meuble !
Demain, le home cinéma ne se jouera plus seulement sur la qualité de l’image, mais aussi sur l’art d'une intégration qui permette à tout un chacun de transformer son salon en cinéma, sans que cela ne nécessite une pièce dédiée.
Mon avis sur le meuble Laser TV de Nothing Projector
Plus qu’un simple meuble TV, le Nothing Projector Shore est une pièce d’ingénierie domestique. Sa conception solide, son tiroir motorisé précis et son intégration sans faille avec les projecteurs ultra-courte focale en font une solution unique sur le marché.
Bien sûr, l’investissement est conséquent autour de 5 000 € pour un pack comprenant le meuble en version 120 pouces accompagné de la toile technique et motorisée qui l'accompagne. Naturellement, il faut disposer de l’espace nécessaire pour accueillir ses 2,9 mètres de long. Mais en échange, on obtient une installation clé en main, élégante, silencieuse et terriblement efficace.