Ce meuble Nothing Projector s’inscrit dans cette tendance : celle d'un home cinéma où l'intégration joue son rôle, avec un usage presque plug and play. Il ne s’agit plus seulement d’avoir une grande image, mais d’offrir une expérience fluide, cohérente et silencieuse (ou presque), sans câbles visibles ni supports improvisés.



Dans ce contexte, ce meuble se positionne comme un chaînon manquant entre la technique et le design. Là où les téléviseurs ont encore du mal, à l'exception de quelques références comme The Frame, à se faire oublier, les vidéoprojecteurs UST pourrait changer la donne dans les années à venir. Et ce type de mobilier pourrait bien être la clé de leur adoption plus large, surtout auprès d’un public sensible à l’harmonie visuelle de son intérieur. En outre, l'amélioration des optiques, avec des ratios de projection encore plus courts, ouvre la porte à une intégration du vidéoprojecteur… directement dans le meuble !



Demain, le home cinéma ne se jouera plus seulement sur la qualité de l’image, mais aussi sur l’art d'une intégration qui permette à tout un chacun de transformer son salon en cinéma, sans que cela ne nécessite une pièce dédiée.