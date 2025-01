Le concept est on ne peut plus simple, mais a le mérite d'être mis en œuvre de manière élégante et polyvalente avec le XGIMI Ascend. Présenté à l'occasion de l'événement Pepcom Digital Experience au CES de Las Vegas, cette innovation 2-en-1 combine un écran ALR motorisé, très efficace pour rejeter la lumière ambiante et bénéficier d'un bon contraste, et de deux barres de son signées Harman Kardon, le tout dans un design raffiné et élégant.