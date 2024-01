CES 2024 : XGIMI dévoile ses nouveaux vidéoprojecteurs intelligents Aladdin et HORIZON Max

Outre la capacité de supporter l'IMAX, l'Horizon Max se démarque également par deux nouvelles technologies : Dual Light 2.0 et ISA 5.0. Si la première correspond à un système permettant une double source lumineuse pour une gamme de couleurs supplémentaire et une expérience globalement proche de celle proposée par le cinéma, l'ISA 5.0 désigne l'intégration intelligente de l'écran à l'environnement qui lui est proposé. Ainsi, l'association de ces deux technologies a pour but, selon XGIMI, d'offrir à la fois une expérience adaptative et cinématographique en détectant l'espace environnant.