XGIMI intègre son vidéoprojecteur dans un plafonnier, une très bonne idée (sur le papier)

Pour l’aspect technique, la société a pour le moment communiqué assez peu de détails. On sait simplement que la Magic Lamp affiche une image Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 100 pouces (245 cm) avec un recul de 1,5 m, et que celle-ci peut être réglée librement vers le haut et vers le bas avec un décalage de 1 mètre. La luminosité maximale est de 900 cd/m2, et l’éclairage de la lampe mobilise des diodes LED.