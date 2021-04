Xgimi Horizon Pro : ce vidéoprojecteur 4K au format compact arrive bientôt en France

Autre caractéristique récurrente chez le constructeur, le Horizon Pro fonctionne sous Android TV, lui permettant d'accéder aux milliers d'applications disponibles sur le store. Enfin, sans doute pas à Netflix, puisque l'application était aussi absente - et non accessible via le PlayStore - des MoGo Pro et MoGo Halo , deux autres produits de la marque que nous avons testés.