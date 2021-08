Xgimi Elfin, un vidéoprojecteur Full HD sous Android TV qui mise sur sa compacité

Et de quatre ! Depuis moins d'un an que la marque Xgimi a entrepris de déployer ses produits en France (et que nous avons été contactés pour les tester), voici qu'elle annonce déjà son quatrième vidéoprojecteur, le Elfin. Le constructeur chinois, qui dispose d'un vaste catalogue, entend bien décliner sa gamme sur notre territoire, visiblement en surfant dans un premier temps sur des produits plutôt « nomades ». Ainsi, après les Xgimi Halo , MoGo Pro et Horizon Pro , des modèles apparentés à des cubes plus ou moins imposants, ce Elfin complète l'offre avec un châssis plus fin, facile à installer et à transporter. Pour être plus précis, ce modèle mesure environ 19,2 cm de côté pour seulement 4,8 cm d'épaisseur. Autre atout, il ne pèse que 900 grammes. Pas mal comme solution, non ?