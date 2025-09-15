Avec le W4100i, BenQ poursuit sur une voie bien distincte de celle des projecteurs triple laser qui occupent de plus en plus d'espace sur ce segment. BenQ ne fait pas dans la surenchère avec ce projecteur et se contente d'offrir une prestation solide, calibrée et pensée pour les passionnés de home cinéma à la recherche d’une image fidèle, d’une installation flexible et d’un traitement HDR maîtrisé.



Successeur direct du W4000i, ce modèle vient affiner la formule avec une source LED 4 points, une gestion HDR dynamique maison, une optique soignée et une connectique complète. L’image séduit d’emblée par sa neutralité, sa précision et sa constance. Le rendu SDR donne à voir de belles images, tandis que le HDR profite d’un traitement efficace.



L’un des vrais atouts de ce projecteur reste sa simplicité d’installation : lens shift mécanique horizontal et vertical, réglages optiques via molettes physiques, accompagnés par de nombreux réglages qui permettront aux plus exigeants d'affiner l'image à leur guise.



Certes, ce W4100i n’échappe pas aux limites des technologies DLP et LED, notamment avec un contraste natif mesuré et la nécessité d'un filtre de couleurs qui abaisse la luminosité une fois activé. Hormis cela, certains regretterons peut-être de devoir passer par un dongle externe pour profiter d'une interface connectée...



En somme, le BenQ W4100i est un projecteur qui ne cherche pas à tout faire, mais qui fait parfaitement bien ce pour quoi il a été conçu.