Votre TV vous lasse et vous souhaitez plus grand ? Pas de panique, Xgimi débarque sur le marché des vidéoprojecteurs avec du lourd. Un modèle offrant un contraste très élevé, qui se vante de pouvoir remplacer votre TV.
Xgimi présente au CES 2026 le Titan Noir Max, un vidéoprojecteur doté d'un contraste natif de 10 000:1 grâce à un Iris dynamique, conçu pour offrir une qualité d'image professionnelle aux particuliers, avec des précommandes en janvier et une disponibilité mondiale en juillet 2026.
Le projecteur de toutes les folies pour le grand public
Si le constructeur avait annoncé le Titan l'an dernier, celui-ci était avant-tout conçu pour les professionnels. Cependant, ici, le Titan Noir Max s'adresse à tout le monde, même aux particuliers dans leur salon.
Concrètement, Xgimi cherche à répondre à une demande croissante des consommateurs qui souhaitent avoir leur propre cinéma à la maison. Le constructeur affirme avoir travaillé avec des professionnels de l'audiovisuel tout en recueillant les retours d'utilisateurs domestiques pour concevoir un appareil qui se veut à la fois performant et simple d'utilisation.
Un contraste très élevé
Le principal argument technique du Titan Noir Max réside dans son système Iris dynamique, un mécanisme qui ajuste automatiquement la quantité de lumière projetée selon le contenu affiché à l'écran. Pour le spectateur, cela se traduit par des noirs plus profonds lors des scènes sombres et des images plus lumineuses quand la situation l'exige, et ce, sans intervention manuelle.
Xgimi annonce un ratio de contraste natif de 10 000:1, une valeur qui permet d'afficher simultanément des zones très sombres et des éléments lumineux avec une distinction nette entre les deux. En pratique, cela signifie que les détails dans les ombres restent visibles tandis que les hautes lumières conservent leur éclat sans saturation excessive. Pour un film noir ou une série aux ambiances nocturnes, la différence avec un projecteur d'entrée de gamme devrait être visible rapidement.
Il convient toutefois de noter que ce type de système mécanique peut générer un léger bruit de fonctionnement lors des ajustements, un point que les futurs acheteurs devront vérifier lors des démonstrations en conditions réelles.
Une technologie conçue pour durer
Au-delà du contraste, Xgimi met en avant une nouvelle architecture baptisée SST, qui concerne la gestion thermique de la puce de projection. Sans entrer dans les détails techniques, cette conception vise à résoudre un problème récurrent des vidéoprojecteurs puissants : la perte de luminosité liée à l'échauffement lors des longues sessions d'utilisation.
Pour une soirée cinéma en famille ou un marathon de séries le week-end, cette stabilité thermique devrait permettre de maintenir une qualité d'image constante pendant plusieurs heures consécutives. Xgimi évoque également une fiabilité accrue sur le long terme, même si aucune donnée chiffrée concernant la durée de vie de l'appareil n'a été communiquée à ce stade.
À qui s'adresse vraiment ce projecteur ?
Le positionnement du Titan Noir Max soulève une question légitime : peut-on réellement combiner performances professionnelles et accessibilité grand public ? La réponse dépendra largement du prix final, que Xgimi n'a pas encore dévoilé.
Le premier modèle Titan se situait dans une gamme tarifaire élevée, cohérente avec son orientation professionnelle. Si le Noir Max conserve des composants de qualité similaire, il paraît peu probable qu'il atteigne les tarifs des projecteurs classiques haut de gamme. En revanche, il pourrait intéresser les cinéphiles exigeants prêts à investir dans un équipement durable, ainsi que les créateurs de contenu souhaitant disposer d'un outil de prévisualisation fiable à domicile.
Prix et date de commercialisation
Le Titan Noir Max est présenté au CES de Las Vegas. Les précommandes devraient ouvrir dans la foulée, courant janvier 2026, avec des livraisons prévues pour juillet 2026. Dans tous les cas, le "grand public" devra mettre la main au portefeuille. On peut toutefois espérer un prix plus clément que les 4000€ du Titan pour cette nouvelle itération.