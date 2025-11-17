Le Nebula X1 fait aussi la différence du côté de l'image. Son triple laser RGB ALPD 5.0 délivre une colorimétrie éclatante et de très bons contrastes à ce niveau de prix. Les tons chair restent naturels, les noirs conservent de la profondeur, et la luminosité impressionne même sans écran dédié. L’iris mécanique à six lamelles, rarissime dans cette gamme, permet d’ajuster la lumière avec précision pour s’adapter à chaque environnement.



L’expérience est fluide, immédiate et cohérente. Google TV assure une interface complète, rapide et sans surcouche, tandis que l’audio intégré offre une restitution claire et équilibrée. Même les joueurs y trouvent leur compte grâce à une latence contenue et un rendu dynamique.



Avec le Nebula X1, Anker réussit un tour de force : offrir le confort, la précision et la richesse d’un projecteur haut de gamme dans un format plus accessible, même si son tarif demande tout de même un petit investissement. Un projecteur triple laser compact, intelligent et lumineux, le genre de produit qui fait oublier les compromis et redonne tout son sens à la magie du grand écran.