Les vidéoprojecteurs grand public ont beaucoup gagné en maturité ces dernières années. Fini les blocs massifs, bruyants ou compliqués à installer : place à des modèles design, silencieux, lumineux, et capables de rivaliser avec un téléviseur sur bien des aspects.
En 2025, un nom s’est imposé comme une évidence dans cette catégorie : le Nebula X1, premier projecteur triple laser signé Anker, et lauréat du Clubic Award 2025.
« Le Nebula X1 signe un vrai tournant pour la marque, qui quitte enfin le segment des projecteurs d’appoint pour viser l’expérience cinéma. Avec son format compact, son esthétique léchée et sa fiche technique ambitieuse, le X1 semble vouloir réconcilier portabilité et performance. […] Un vidéoprojecteur triple laser qui en donne bien plus que prévu, sans le tarif stratosphérique des ténors du secteur. »
Un vidéoprojecteur qui en donne plus que prévu
Voilà un modèle qui marque un vrai tournant pour Anker et sa marque Nebula, qui passe ici dans une autre division. Compact sans être minimaliste, le Nebula X1 affiche un design cubique sobre et élégant, pensé pour une utilisation hybride. Sa poignée rétractable, son panneau de commande tactile et sa connectique bien pensée (HDMI eARC, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth) en font un appareil facile à vivre, aussi à l’aise dans un salon que dans une pièce dédiée.
À cela s’ajoute une optique entièrement motorisée : focus, zoom et lens shift peuvent être ajustés depuis la télécommande avec une précision rarement vue dans cette gamme. Le projecteur mémorise même la position d’image, un détail pratique qui souligne la volonté d’Anker d’apporter un confort d’usage premium. Le X1 dispose en outre d’un micro-gimbal motorisé, capable d’ajuster automatiquement l’inclinaison jusqu’à 25°. L’installation est instantanée : l’image se redresse, s’ajuste et se centre en quelques secondes. Une approche simple, efficace, et qui rappelle les ambitions de la marque : rendre la projection accessible, sans contrainte.
Le Nebula X1 fait aussi la différence du côté de l'image. Son triple laser RGB ALPD 5.0 délivre une colorimétrie éclatante et de très bons contrastes à ce niveau de prix. Les tons chair restent naturels, les noirs conservent de la profondeur, et la luminosité impressionne même sans écran dédié. L’iris mécanique à six lamelles, rarissime dans cette gamme, permet d’ajuster la lumière avec précision pour s’adapter à chaque environnement.
L’expérience est fluide, immédiate et cohérente. Google TV assure une interface complète, rapide et sans surcouche, tandis que l’audio intégré offre une restitution claire et équilibrée. Même les joueurs y trouvent leur compte grâce à une latence contenue et un rendu dynamique.
Avec le Nebula X1, Anker réussit un tour de force : offrir le confort, la précision et la richesse d’un projecteur haut de gamme dans un format plus accessible, même si son tarif demande tout de même un petit investissement. Un projecteur triple laser compact, intelligent et lumineux, le genre de produit qui fait oublier les compromis et redonne tout son sens à la magie du grand écran.
La note finale et le test complet du Nebula X1
- Une image (très) lumineuse, vibrante, idéale en HDR
- Iris mécanique et mémoire de position, rare à ce tarif
- Installation simple et précise grâce à l'optique motorisée
- Système audio correct, latence contenue pour le jeu
- Bon comportement sur mur clair
- Bruit de fonctionnement un peu strident, perceptible à faible volume
- Fluidité parfois impactée sur les scènes rapides
- Effets de speckle parfois visibles
- Pas de support intégré
- Bloc d'alimentation imposant
Les autres vidéoprojecteurs nominés
- Excellente restitution des couleurs grâce au triple laser TriChroma
- Belle qualité d’image en HDR
- Interface VIDAA réactive et complète
- Installation simplifiée (mise au point auto, trapèze, alignement)
- Design compact, soigné, monté sur support pivotant
- Compatible Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced
- Télécommande rétroéclairée
- Niveau de noir et contraste perfectibles dans les scènes sombres
- Légers effets de speckle sur certaines surfaces
- Bloc d’alimentation externe encombrant
- Audio un peu plat
- L'autofocus et le keystone automatiques
- Belle qualité d'image 4K
- Pied ultra design et rotatif
- Télécommande simple et qualitative
- Fluidité de l'interface
- Luminosité convaincante
- Connectique bien maigre
- Pas de rétro-éclairage sur la télécommande
- Bloc d'alimentation imposant
- Dongle HDMI indispensable pour Netflix
- Autonomie supérieure à ce qui est annoncé
- Design sobre et moderne
- Haut-parleur de bonne qualité
- Connectique succincte mais suffisante
- Rotatif à 360° sur son pied
- La télécommande principale qu'à moitié rétro-éclairée
- Les filtres vraiment pas utiles
- La petite télécommande de voyage trop minimaliste
- Obligation d'être dans le noir total pour en profiter à fond