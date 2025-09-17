Ce qui frappe ici, ce n’est pas tant la fiche technique que la réorientation manifeste de l’approche Epson. Là où la marque se reposait depuis des années sur sa maîtrise technologique, elle fait désormais le choix de l’usage, du design, du plug & play.



Pour autant, la proposition reste mesurée. Pas de Dolby Vision, pas d’interface tactile, pas de projection 3D, et un contraste natif qui restera limité par la technologie 3LCD. Mais Epson a de la marge, et cette gamme Lifestudio montre qu’elle entend bien ne plus laisser filer ce marché en pleine explosion.