De nouveaux vidéoprojecteurs Philips débarquent pour la rentrée. Avec un modèle pas cher, deux intermédiaires et un plus haut en gamme, Philips lance une gamme complète pour bien reprendre l'année.
Screeneo, partenaire de licence pour les vidéoprojecteurs Philips, annonce de nouvelles références pour la rentrée. Au programme, de nouveaux vidéoprojecteurs de la gamme NeoPix, vraiment pas chers, pour répondre aux attentes des utilisateurs en termes de praticité, qualité d'image, mais surtout de budget. C'est un total de quatre nouvelles références, dont le prix démarre sous les 100€.
NeoPix 140 : un projecteur sous les 100€
Le Philips NeoPix 140 propose un format compact et affiche sur la balance un poids réduit. Le tout permettant de transformer rapidement une pièce en petite salle de cinéma. Le vidéoprojecteur propose un affichage 720p et une image nette jusqu'à 65 pouces de diagonale, soit 165 centimètres.
Les fonctions de mise au point manuelle, de correction de trapèze et de zoom numérique facilitent son utilisation. Le Neopix 140 dispose de ports HDMI, USB et même d'une connexion Wi-Fi. Il intègre également un lecteur multimédia pour lire directement photos, vidéos et musiques. Son prix public indicatif est fixé à 99€, c'est le moins cher de la gamme NeoPix.
NeoPix 250 Smart : du Full HD pas trop cher
Le Philips NeoPix 250 Smart est très pratique grâce à son support rotatif à 180°, permettant une projection sur murs, plafonds ou toute surface plane. Il délivre une définition Full HD 1080p et une surface d'affichage pouvant atteindre 80 pouces de diagonale (203 cm). Le NeoPix 250 intègre un dongle Google TV pour un accès immédiat aux plateformes de streaming.
Polyvalent, il convient aussi bien aux séances de cinéma qu’aux sessions de jeu, avec une connectivité complète et un son clair selon le fabricant. Son prix public indicatif est de 299€.
NeoPix 450 Smart : jusqu'à 100 pouces de diagonale
Le Philips NeoPix 450 Smart se montre compact, bien que performant. Il affiche une définition Full HD 1080p et une luminosité de 500 lumens ANSI. Équipé d’un dongle Google TV, il permet d'afficher une image allant jusqu’à 100 pouces de diagonale (2,5 mètres). Le NeoPix 450 Smart est également doté d'un support ergonomique à 360° et d'une mise au point automatique.
Conçu pour une utilisation nomade, il s’adapte à différents environnements. Son prix public indicatif est de 399€.
NeoPix 950 Smart : une belle luminosité et une image XXL
Le Philips NeoPix 950 Smart, modèle haut de gamme de la série, propose une définition Full HD 1080p. Il offre également une luminosité de 1 400 lumens ANSI et une technologie 2 LCD pour une qualité d’image optimale jusqu’à 150 pouces (3,8 mètres de diagonale !).
Le NeoPix 950 intègre des fonctions comme l’auto keystone, la correction des 4 coins et un zoom numérique. Ce n'est pas tout, on retrouve aussi un système audio stéréo de 12 watts et une connexion Bluetooth 5.2. Ce modèle sera prochainement disponible sur le marché, le prix n'a pas encore été annoncé par le fabricant.