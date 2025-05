Il serait dommage également de passer sur la question écologique et l’impact environnemental, lié à la fabrication, au transport et à la consommation de ces deux types d’appareils. Un téléviseur de 100 pouces, par sa taille, nécessite plus de matériaux (dalle, châssis, verre, composants électroniques) et un conditionnement plus volumineux, ce qui implique un bilan carbone plus élevé au transport. À l’inverse, un vidéoprojecteur, beaucoup plus compact, peut projeter une image aussi grande, voire plus, avec un encombrement moindre. Si l’écran de projection est souvent indispensable pour un bon rendu, l’ensemble reste généralement plus léger à produire et à acheminer. Cela ne signifie pas que le vidéoprojecteur est toujours la solution la plus écologique, mais cela mérite d’être intégré à la réflexion.