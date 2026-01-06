À l'occasion du CES 2026, le fabricant chinois Xgimi officialise son entrée sur le marché des lunettes connectées avec MemoMind, une nouvelle marque lancée pour l'occasion. Après une décennie consacrée aux vidéoprojecteurs, l'entreprise tente ainsi de valoriser son expertise optique sur un segment en pleine expansion. Face à des acteurs comme Meta, avec ses Ray-Ban connectées, Xgimi peut-il se frayer un chemin ? Le constructeur se lance avec deux modèles pour débuter, un troisième devrait voir le jour prochainement.