Vous connaissez Xgimi pour ses vidéoprojecteurs ? Avec les nouvelles lunettes connectées du fabricant, vous allez avoir l'image encore plus près des yeux, et bien évidemment, de l'IA embarquée !
À l'occasion du CES 2026, le fabricant chinois Xgimi officialise son entrée sur le marché des lunettes connectées avec MemoMind, une nouvelle marque lancée pour l'occasion. Après une décennie consacrée aux vidéoprojecteurs, l'entreprise tente ainsi de valoriser son expertise optique sur un segment en pleine expansion. Face à des acteurs comme Meta, avec ses Ray-Ban connectées, Xgimi peut-il se frayer un chemin ? Le constructeur se lance avec deux modèles pour débuter, un troisième devrait voir le jour prochainement.
Memo One : le modèle le plus complet
La gamme MemoMind se compose initialement de deux modèles commercialisés, auxquels s'ajoutera ultérieurement un troisième dont les caractéristiques restent à préciser. Le modèle Memo One est le modèle le plus complet, avec un double écran et des haut-parleurs intégrés permettant des interactions visuelles et sonores.
Commercialisée au prix indicatif de 599€, cette paire de lunettes connectées se situe dans une tranche tarifaire assez classique pour ce type de produit très complet.
Memo Air Display : moins de 30 grammes sur le nez
Le modèle Memo Air Display adopte une approche différente en se limitant à un écran monoculaire, donc sur un seul œil. Cette configuration réduit le poids à 28,9 grammes, une valeur que le fabricant situe parmi les plus basses du segment.
Cette légèreté constitue un facteur déterminant pour le confort de port prolongé. Toutefois, l'usage réel sur une journée complète reste à évaluer par des tests. L'autonomie annoncée couvre une journée d'utilisation, complétée par un étui de recharge censé prolonger cette durée jusqu'à une semaine. Aucun prix n'a été indiqué pour l'instant.
Un système totalement modulaire
Sur le plan de la personnalisation, MemoMind propose huit styles de montures et cinq modèles de branches interchangeables. La compatibilité avec des verres correcteurs répond à une demande récurrente des utilisateurs de lunettes connectées, qui souhaitent éviter de superposer plusieurs équipements.
Toutefois, cette modularité demande un écosystème d'accessoires, dont nous ne connaissons pas encore le tarif à long terme.
Un OS compatible avec diverses IA
Le système d'exploitation repose sur une architecture multi-LLM capable de solliciter différents modèles d'intelligence artificielle selon les tâches : ChatGPT d'OpenAI, Azure ou Qwen.
Cette approche permet théoriquement d'optimiser les performances selon le contexte, mais soulève également des questions relatives à la confidentialité des données et à la dépendance aux services cloud.
Le traitement de fonctions telles que la traduction, la prise de notes ou les rappels contextuels nécessite vraisemblablement une connexion permanente.