Le produit se décline en deux versions : les Quark S1 et les Quark G1. Le premier, considéré comme premium, est doté de micro-OLED translucides qui affichent des infos directement dans le champ de vision. Le G1, plus abordable, fait l'impasse sur l'écran mais conserve l'essentiel avec une caméra intégrée, des micros à conduction osseuse et bien entendu, l'accès complet à l'IA. Chaque variante se contrôle par la voix ou le toucher, et s'appuie sur une application dédiée.