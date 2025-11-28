Un autre géant chinois entre dans le marché des lunettes connectées : Alibaba. Et il dévoile un modèle intégrant une spécificité très intéressante au niveau de la batterie.
On le sait désormais, les lunettes intelligentes sont considérées comme le potentiel successeur du smartphone. Il est donc logique que la filière prenne aussi son envol en Empire du Milieu, où Xiaomi connaît déjà un succès notable avec sa propre paire. C'est désormais au tour d'Alibaba, mastodonte de l'e-commerce, de lancer son modèle. Il est alimenté par son intelligence artificielle (IA) maison, Qwen.
Batteries interchangeables
Le produit se décline en deux versions : les Quark S1 et les Quark G1. Le premier, considéré comme premium, est doté de micro-OLED translucides qui affichent des infos directement dans le champ de vision. Le G1, plus abordable, fait l'impasse sur l'écran mais conserve l'essentiel avec une caméra intégrée, des micros à conduction osseuse et bien entendu, l'accès complet à l'IA. Chaque variante se contrôle par la voix ou le toucher, et s'appuie sur une application dédiée.
Côté fonctionnalités, les lunettes peuvent traduire en temps réel, reconnaître un prix en boutique, afficher une direction en marchant, transcrire une réunion ou lancer une musique. Elles s'intègrent aussi aux applications d'Alibaba, à savoir Alipay pour les paiements, Taobao pour les achats ou encore Fliggy pour le voyage.
Mais le vrai différenciateur se situe au niveau de la batterie. L'entreprise a en effet opté pour un système à double batterie interchangeable, une rareté sur ce marché. Concrètement, quand l'une est vide, il suffit de la retirer et de clipser la suivante : combinées, elles offrent jusqu'à 24 heures d'utilisation. Un point sur lequel les concurrents, notamment Meta, peinent encore.
Un marché qui s'emballe
Pour l'instant, les lunettes Quark sont lancées uniquement en Chine, mais Alibaba prévoit une sortie internationale dès l'année prochaine, sans pour autant préciser les pays qui seront concernés. Dès lors, les modèles seront accessibles via AliExpress, ce qui suppose une disponibilité assez large.
Le marché des lunettes intelligentes continue doucement de progresser, avec de plus en plus d'acteurs proposant une solution. Si Meta le domine allègrement grâce à ses partenariats avec Ray-Ban et Oakley, Apple travaille aussi sur son propre modèle. De même, OpenAI pourrait proposer un appareil similaire à l'avenir, fruit de sa collaboration avec Jony Ive, le designer de l'iPhone.