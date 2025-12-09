Google poursuit discrètement ses avancées dans la réalité mixte. Et lors d'un petit événement en ligne, le géant de Mountain View a présenté des nouveautés qui vont sans doute mettre la pression sur Meta, leader du secteur.
On connaît déjà la stratégie de Google pour s'imposer sur ce marché, non pas avec du matériel, mais au travers d'un système d'exploitation dédié, intégré aux produits de nombreux fabricants. Baptisé Android XR, il équipe déjà le Galaxy XR, le casque de réalité mixte de Samsung. Désormais, la société présente le projet Aura : les premières lunettes de réalité mixte équipées de l'OS de Google, en partenariat avec l'entreprise XREAL.
Intégration poussée de Gemini
En main, ce prototype ressemble à de larges lunettes de soleil, mais un câble relie la branche gauche à un petit boîtier externe qui fait office de batterie. Ce choix permet de garder un format léger sur le visage tout en offrant des performances proches d'un casque de réalité augmentée.
Côté usages, Google met clairement l'accent sur la productivité. Il est par exemple possible d'afficher un immense bureau virtuel pour travailler, de regarder une vidéo ou de manipuler plusieurs fenêtres à la fois. Des gestes simples comme pincer, zoomer ou déplacer suffisent pour interagir avec l'interface.
Surtout, Aura dispose d'une intégration poussée de Gemini. Les lunettes reprennent certaines fonctions phares du mobile, mais adaptées au regard : il suffit de fixer un objet ou un tableau pour que l'assistant affiche des infos contextuelles. L'intelligence artificielle (IA) gère aussi la traduction en direct, reconnaissant automatiquement la langue parlée autour de vous.
Et comme l'assistant est multimodal, il analyse aussi bien du texte, des images ou de la vidéo. Dans une démo, on voit même le générateur Nano Banana ajouter des éléments sur une photo capturée par les lunettes.
Gros coup de la part de Google
Autre point notable : les futures lunettes Android XR seront aussi compatibles avec un iPhone. Si l'utilisateur possède Gemini ou d'autres services Google comme Maps ou YouTube Music sur son téléphone, il pourra profiter de la même expérience dans les lunettes. Les seules limites concerneront surtout les applications tierces, plus encadrées sur iOS.
C'est un signal fort de la part de Google, alors que Meta propose déjà plusieurs modèles de lunettes intelligentes. La compétition s'annonce encore plus féroce, et la firme de Mountain View possède déjà un argument de taille : la compatibilité avec les applications Android. De son côté, Apple devrait prochainement se lancer sur ce marché avec son propre appareil.
À noter, tout de même, que le projet Aura vise avant tout à offrir une expérience de réalité mixte légère et immédiate, beaucoup plus proche de lunettes du quotidien que d'un dispositif immersif. Mais le produit est encore très limité, et fait surtout figure de tremplin : les lunettes futures seront bien plus élaborées.