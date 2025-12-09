On connaît déjà la stratégie de Google pour s'imposer sur ce marché, non pas avec du matériel, mais au travers d'un système d'exploitation dédié, intégré aux produits de nombreux fabricants. Baptisé Android XR, il équipe déjà le Galaxy XR, le casque de réalité mixte de Samsung. Désormais, la société présente le projet Aura : les premières lunettes de réalité mixte équipées de l'OS de Google, en partenariat avec l'entreprise XREAL.