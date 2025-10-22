Samsung a levé le voile sur une partie de son futur écosystème Android XR. Si la vedette était le nouveau casque Galaxy XR, la marque a aussi teasé ses futures lunettes connectées.
Alors que Samsung vient tout juste de présenter son Galaxy XR, premier casque mixant réalité virtuelle et augmentée développé avec Google, le constructeur sud-coréen prépare déjà la suite. En fin de conférence, une courte vidéo a confirmé l’existence d’une nouvelle génération de lunettes connectées, fruit d’un partenariat stratégique avec Gentle Monster et Warby Parker, deux marques emblématiques de l’optique et du design.
Des lunettes connectées sous Android XR
L’objectif du constructeur est clair : associer technologie et style. Gentle Monster apportera sa touche mode et haut de gamme, tandis que Warby Parker ciblera un public plus large, à la recherche de montures confortables et accessibles. Comme l’a expliqué Drew Blackard, vice-président de la division mobile de Samsung : « Le choix des montures et des couleurs est très personnel, ce n’est pas un marché “taille unique”. Nous voulons que nos futurs produits s’intègrent naturellement dans la vie des utilisateurs ».
Ces nouvelles lunettes seront étroitement liées à la plateforme Android XR, développée conjointement par Samsung, Google et Qualcomm. Le but : offrir une expérience connectée complète, entre le casque Galaxy XR et ces futurs modèles légers destinés à un usage quotidien.
Selon les premières démonstrations techniques déjà aperçues lors de la Google I/O 2025, les lunettes pourront prendre des photos via leurs verres, afficher des notifications ou de la navigation GPS directement dans le champ de vision, et même intégrer l’assistant Gemini pour des interactions vocales naturelles. Une forme d’IA contextuelle permanente, intégrée au quotidien de l’utilisateur.
La sortie du casque Galaxy XR va aider Samsung à finaliser ses prochaines lunettes
Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de Samsung, déjà amorcée avec le Galaxy XR, un casque premium qui ambitionne de démocratiser la réalité augmentée grand public. Propulsé par une puce Snapdragon XR2+ de dernière génération et affichant deux écrans QLED 90 Hz, l’appareil vise autant les usages professionnels que le divertissement immersif.
Les retours des premiers utilisateurs du casque devraient d’ailleurs influencer le développement des futures lunettes, comme l’a confirmé Drew Blackard : « Lorsqu’on lance une nouvelle technologie, il faut observer comment les gens s’en emparent. Le Galaxy XR va nous aider à identifier les usages qui comptent vraiment ».
Avec ce duo Galaxy XR et lunettes connectées, Samsung entend construire un écosystème XR complet et modulable, capable de rivaliser à terme avec le Vision Pro d’Apple. Reste à savoir si le constructeur parviendra à convaincre un public encore sceptique face aux technologies portées sur le visage.
Le rendez-vous est désormais pris pour 2026, année où les lunettes connectées de Samsung devraient enfin voir le jour.