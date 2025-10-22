L’objectif du constructeur est clair : associer technologie et style. Gentle Monster apportera sa touche mode et haut de gamme, tandis que Warby Parker ciblera un public plus large, à la recherche de montures confortables et accessibles. Comme l’a expliqué Drew Blackard, vice-président de la division mobile de Samsung : « Le choix des montures et des couleurs est très personnel, ce n’est pas un marché “taille unique”. Nous voulons que nos futurs produits s’intègrent naturellement dans la vie des utilisateurs ».

Ces nouvelles lunettes seront étroitement liées à la plateforme Android XR, développée conjointement par Samsung, Google et Qualcomm. Le but : offrir une expérience connectée complète, entre le casque Galaxy XR et ces futurs modèles légers destinés à un usage quotidien.

Selon les premières démonstrations techniques déjà aperçues lors de la Google I/O 2025, les lunettes pourront prendre des photos via leurs verres, afficher des notifications ou de la navigation GPS directement dans le champ de vision, et même intégrer l’assistant Gemini pour des interactions vocales naturelles. Une forme d’IA contextuelle permanente, intégrée au quotidien de l’utilisateur.