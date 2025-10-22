La riposte était attendue, elle est désormais officielle. Avec son casque Galaxy XR, Samsung entre enfin dans l'arène de la réalité mixte, avec un argument massue face à Apple : un prix de 1 799 dollars qui, sans être une paille, divise presque par deux la facture du Vision Pro.
Le serpent de mer technologique de ces derniers mois a enfin montré le bout de son nez. Ce 21 octobre, Samsung, épaulé par ses complices Google et Qualcomm, a levé le voile sur le Galaxy XR. Après des mois à nous faire languir depuis l'annonce du projet « Moohan », le trio de choc abat ses cartes avec une ambition claire : faire de l'ombre au très onéreux Vision Pro d'Apple et proposer une alternative plus musclée que le Meta Quest 3, accessible au plus grand nombre.
Un tarif qui pique moins les yeux que la concurrence
Soyons clairs, à 1 799 dollars, le Galaxy XR n'est pas donné. Mais dans un marché où Apple a fixé la barre à 3 699 dollars pour son dernier Vision Pro M5, l'effort de Samsung a de quoi faire réfléchir. Pour parvenir à cette facture allégée, le constructeur a fait quelques choix malins. N'espérez pas y trouver l'écran externe affichant les yeux de l'utilisateur, une coquetterie laissée à Apple. La façade du Galaxy XR reste sobre et opaque.
Ce sacrifice permet de gagner en légèreté : avec 545 grammes sur la balance (sans la batterie), il pèse bien moins lourd que son rival californien. Un soulagement pour les cervicales lors des longues sessions. La batterie, externe elle aussi, assure environ deux heures d'autonomie. Petit bémol, les manettes sont vendues séparément pour la coquette somme de 249 dollars, une habitude un peu agaçante héritée de la Pomme et de son partenariat avec Sony.
Sous le capot, du muscle et beaucoup d'intelligence
Pour animer son appareil, Samsung n'a pas fait dans la dentelle. Le cœur du Galaxy XR est la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm, un monstre de puissance conçu pour la réalité mixte, épaulé par 16 Go de mémoire vive. C'est tout ce qu'il faut pour faire tourner la boutique sans tousser, même avec plusieurs fenêtres virtuelles ouvertes. L'affichage est assuré par deux écrans Micro-OLED offrant une définition totale de 27 millions de pixels, soit un peu plus que le Vision Pro M2. Apple garde toutefois un petit avantage sur le rafraîchissement avec sa dernière version.
Mais l'arme secrète de Samsung se nomme Android XR, le système d'exploitation de Google qui fait ses grands débuts ici. Il est truffé d'intelligence artificielle grâce à l'intégration de Gemini. L'assistant de Google voit et entend tout ce que vous faites, prêt à répondre à vos questions sur un objet que vous regardez ou à vous donner des statistiques pendant un match. La fonction « Cercle pour chercher », déjà connue sur les téléphones Galaxy, permet d'encercler un élément dans votre champ de vision pour lancer une recherche. C'est simple, intuitif, et diablement efficace.
L'argument qui tue : un écosystème prêt à l'emploi
Là où Samsung frappe un grand coup, c'est sur le contenu. Le Galaxy XR est compatible avec l'immense majorité des applications du Google Play Store dès sa sortie. Plus besoin d'attendre des mois que vos services favoris daignent développer une version dédiée. Mieux encore, l'appareil arrive avec une botte secrète qui risque de faire grincer des dents à Cupertino : Netflix est de la partie.
Alors que les possesseurs de Vision Pro doivent encore se contenter de passer par le navigateur, le Galaxy XR propose une application native du géant du visionnage en ligne, aux côtés de YouTube, Prime Video et bien d'autres. C'est un avantage considérable qui pourrait bien peser lourd dans la balance au moment du choix.
Alors, pari réussi ? En proposant un casque puissant, intelligent et bien moins cher que son principal concurrent, Samsung trouve un juste milieu séduisant. Le Galaxy XR ne s'adresse pas à tout le monde, mais il a le potentiel de séduire les amateurs de la première heure qui trouvaient la facture d'Apple bien trop salée. Il ne nous reste plus qu'à espérer une sortie rapide en France pour pouvoir mettre la main sur ce qui s'annonce comme l'un des produits technologiques les plus excitants de l'année.
Source : Samsung