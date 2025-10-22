Pour animer son appareil, Samsung n'a pas fait dans la dentelle. Le cœur du Galaxy XR est la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm, un monstre de puissance conçu pour la réalité mixte, épaulé par 16 Go de mémoire vive. C'est tout ce qu'il faut pour faire tourner la boutique sans tousser, même avec plusieurs fenêtres virtuelles ouvertes. L'affichage est assuré par deux écrans Micro-OLED offrant une définition totale de 27 millions de pixels, soit un peu plus que le Vision Pro M2. Apple garde toutefois un petit avantage sur le rafraîchissement avec sa dernière version.

Mais l'arme secrète de Samsung se nomme Android XR, le système d'exploitation de Google qui fait ses grands débuts ici. Il est truffé d'intelligence artificielle grâce à l'intégration de Gemini. L'assistant de Google voit et entend tout ce que vous faites, prêt à répondre à vos questions sur un objet que vous regardez ou à vous donner des statistiques pendant un match. La fonction « Cercle pour chercher », déjà connue sur les téléphones Galaxy, permet d'encercler un élément dans votre champ de vision pour lancer une recherche. C'est simple, intuitif, et diablement efficace.