C'est enfin officiel ! Samsung a dévoilé la date de son prochain événement Galaxy, durant lequel la marque présentera le projet Moohan, plus connu sous le nom de Galaxy XR.
Ce n'est plus un secret pour personne que le géant sud-coréen travaille sur un casque de réalité mixte depuis de longs mois. D'ailleurs, le design de l'appareil est d'ores et déjà connu, tandis que nombre de ses spécificités techniques ont également fuité. Mais la présentation officielle demeure bien entendu très attendue.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Premier appareil à embarquer Android XR
Et elle aura lieu le mardi 21 octobre à 22h heure locale, c'est-à-dire à 4h du matin en France métropolitaine. « Samsung a toujours conçu ses appareils en se concentrant sur ce qui compte vraiment : ouvrir la voie à de nouvelles façons de se connecter et de découvrir le monde. En tant que leader dans le domaine de l'IA mobile, Samsung inaugure une nouvelle ère en lançant une nouvelle catégorie d'appareils natifs IA », indique la société dans un communiqué de presse.
Le Galaxy XR est le fruit d'une collaboration avec Qualcomm et Google : il embarquera une puce Snapdragon XR2+ Gen 2 mais surtout, il sera le premier produit doté d'Android XR, le système d'exploitation made in Mountain View spécifiquement dédié à la réalité mixte. Un dispositif qui a impressionné lors de la Google I/O en mai dernier, notamment car il dispose de capacités décuplées grâce à l'intégration de Gemini.
Le casque « allie harmonieusement l'utilité quotidienne à de nouvelles expériences immersives », promet Samsung. « C'est là que le véritable potentiel de la réalité mixte prend tout son sens, ouvrant la voie à une toute nouvelle dimension de possibilités », poursuit-elle.
Tout ce qu'on sait
Si le Galaxy XR jouit d'un design premium à l'instar de l'Apple Vision Pro, Samsung fait le choix de ne pas afficher les yeux de l'utilisateur. Sa façade est lisse et équipée d'un cache magnétique amovible pour isoler de la lumière. L'ensemble, lui, est porté par une sangle ajustable et un châssis métallique fin. Autre différence notable : la batterie est amovible et remplaçable sans outils, un choix clairement orienté praticité et usage prolongé.
Côté interface, Samsung mise sur une utilisation fluide et intuitive avec de vrais contrôles physiques comme un bouton principal, des commandes de volume et un pavé tactile. Il intégrera également une fonctionnalité de pilotage avancé via les gestes de la main pour déplacer, redimensionner et organiser librement les applications dans l'espace.
Bien sûr, l'écosystème Google sera accessible à portée de doigt, le tout propulsé par l'IA. Destiné à une clientèle haut de gamme, le Galaxy XR devrait être commercialisé entre 1 800 et 2 900 dollars. Il faut maintenant attendre quelques jours supplémentaires pour le voir en action. Sa présentation sera diffusée sur le site officiel de Samsung, ainsi que sur sa chaîne YouTube.