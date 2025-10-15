Et elle aura lieu le mardi 21 octobre à 22h heure locale, c'est-à-dire à 4h du matin en France métropolitaine. « Samsung a toujours conçu ses appareils en se concentrant sur ce qui compte vraiment : ouvrir la voie à de nouvelles façons de se connecter et de découvrir le monde. En tant que leader dans le domaine de l'IA mobile, Samsung inaugure une nouvelle ère en lançant une nouvelle catégorie d'appareils natifs IA », indique la société dans un communiqué de presse.