En outre, chaque œil profitera d'un écran micro-OLED 4K, offrant au total près de 29 millions de pixels. C'est plus que son grand concurrent, l'Apple Vision Pro. Le casque embarquera aussi une série de capteurs pour suivre les yeux, les mains et la voix, afin d'interagir naturellement avec l'interface. L'ensemble fonctionnera avec Android XR, la nouvelle plateforme de Google dédiée à la réalité mixte, et pourra être alimenté par une batterie externe aimantée, gage d’une meilleure autonomie et d’un poids allégé sur la tête.