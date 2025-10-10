Nous savons que Samsung développe son casque de réalité mixte depuis l'année dernière au moins. Longtemps resté mystérieux, le projet commence enfin à se dévoiler.
Surnommé projet Moohan, le Galaxy XR est le fruit d'une collaboration entre Google, Qualcomm et Samsung. Et son design n'est plus un secret pour personne, le géant coréen l'ayant dévoilé lui-même. Mais le média Android Headlines vient de révéler de nombreuses spécificités techniques concernant le produit, en plus de nouvelles images. Voici ce que l'on sait.
545 grammes
Le casque affiche un design sobre et élégant, fidèle à l'esthétique de Samsung. On y retrouve une façade en verre avec six caméras intégrées à l’avant, destinées à suivre les mouvements du monde extérieur et des mains de l'utilisateur. À l'intérieur, deux lentilles haute définition sont entourées d'un revêtement doux qui épouse le visage sans pression, tandis qu'un large appui et une sangle rembourrée réglable assurent la stabilité.
Avec un poids d'environ 545 grammes, Samsung promet un casque léger et ergonomique, même pour de longues sessions. Le confort semble avoir été l'une des priorités absolues du constructeur.
Sous le capot, le Galaxy XR sera propulsé par la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm, un processeur spécialement conçu pour la réalité mixte. De quoi lui permettre d'afficher une image nette dans chaque œil avec une réactivité proche de celle d'un smartphone haut de gamme.
Mieux que le Vision Pro ?
En outre, chaque œil profitera d'un écran micro-OLED 4K, offrant au total près de 29 millions de pixels. C'est plus que son grand concurrent, l'Apple Vision Pro. Le casque embarquera aussi une série de capteurs pour suivre les yeux, les mains et la voix, afin d'interagir naturellement avec l'interface. L'ensemble fonctionnera avec Android XR, la nouvelle plateforme de Google dédiée à la réalité mixte, et pourra être alimenté par une batterie externe aimantée, gage d’une meilleure autonomie et d’un poids allégé sur la tête.
Destiné à une clientèle haut de gamme, le Galaxy XR devrait être commercialisé entre 1 800 et 2 900 dollars. Tout comme le dispositif d'Apple, il devrait jouer le rôle de vitrine technologique pour Samsung, qui ne le considère pas comme un produit de masse. À voir si cette stratégie sera payante car, désormais, le Vision Pro n'est plus vraiment au centre de l'actualité.