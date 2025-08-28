Project Moohan mise sur une configuration haut de gamme. Le casque intégrera la dernière génération de processeur Snapdragon XR2+ Gen 2, conçu pour supporter les applications les plus exigeantes en réalité virtuelle et augmentée. Contrairement à Apple et Meta, Samsung pourrait offrir un accès direct aux applications Android, créant d’emblée une bibliothèque logicielle massive et familière pour les utilisateurs.

Des premiers retours évoquent également un design plus léger et confortable que celui du Vision Pro. L’intégration fluide de services Google comme YouTube, Google TV, Google Photos ou encore l’assistant Gemini renforce l’attractivité de l’appareil.

Avec ces choix, Samsung espère se distinguer de ses concurrents en transformant son casque XR en une véritable extension de l’écosystème Android, plutôt qu’en un produit isolé et expérimental, comme peut l'être le Meta Quest 3, qui a plein d'autres qualités par ailleurs comme nous l'avions souligné dans notre test.