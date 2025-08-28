Samsung s’apprête à dévoiler son premier casque de réalité mixte, connu sous le nom de code Project Moohan. Conçu avec Google et Qualcomm, il vise à concurrencer l’Apple Vision Pro.
- Samsung lancerait son casque de réalité mixte, Project Moohan, le 13 octobre, en partenariat avec Google et Qualcomm.
- Le casque, avec un prix entre 1 800 et 2 900 dollars, vise une clientèle haut de gamme mais fait face à une demande limitée.
- La production est limitée à 100 000 unités, indiquant que Samsung voit ce produit comme une vitrine technologique plutôt qu'un succès de masse.
Le marché de la réalité mixte reste encore un terrain risqué. Après les difficultés de Meta avec son Quest Pro et les ventes, disons timides, de l’Apple Vision Pro, l’arrivée de Samsung sur ce segment attire l’attention. Selon des fuites relayées par la presse coréenne, le fabricant préparerait le lancement de son premier casque XR le 13 octobre prochain. Développé en partenariat avec Google et Qualcomm, l’appareil ambitionne de s’appuyer sur la puissance de la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 et sur l’écosystème Android pour séduire. Mais avec un prix estimé entre 1 800 et 2 900 dollars, il s’adressera d’abord à une clientèle très limitée. Le grand public ne semble pas particulièrement friand de ce type de produit, et pour le moment personne n'a trouvé l'usage magique qui débloquera les ventes.
Un casque technologiquement avancé et pensé pour s'intégrer pleinement à l'écosystème Android
Project Moohan mise sur une configuration haut de gamme. Le casque intégrera la dernière génération de processeur Snapdragon XR2+ Gen 2, conçu pour supporter les applications les plus exigeantes en réalité virtuelle et augmentée. Contrairement à Apple et Meta, Samsung pourrait offrir un accès direct aux applications Android, créant d’emblée une bibliothèque logicielle massive et familière pour les utilisateurs.
Des premiers retours évoquent également un design plus léger et confortable que celui du Vision Pro. L’intégration fluide de services Google comme YouTube, Google TV, Google Photos ou encore l’assistant Gemini renforce l’attractivité de l’appareil.
Avec ces choix, Samsung espère se distinguer de ses concurrents en transformant son casque XR en une véritable extension de l’écosystème Android, plutôt qu’en un produit isolé et expérimental, comme peut l'être le Meta Quest 3, qui a plein d'autres qualités par ailleurs comme nous l'avions souligné dans notre test.
Samsung devra convaincre le grand public malgré un prix
Reste l’obstacle majeur : le tarif. Proposé entre 1 800 et 2 900 dollars, Project Moohan coûterait moins cher que l’Apple Vision Pro (3 500 dollars), mais bien plus qu’un Meta Quest 3 vendu autour de 500 dollars. Or, c’est ce dernier qui domine réellement le marché, quand les modèles premium peinent à trouver leur public.
L’exemple du Quest Pro illustre le danger : commercialisé à 1 500 dollars, il a été rapidement abandonné faute de ventes. Apple de son côté connaît aussi des difficultés avec son Vision Pro, dont l’intérêt semble se limiter à un usage de niche, et dont le prix rebute même les fans les plus attachés à la marque. Samsung pourrait donc se heurter aux mêmes limites, avec un produit techniquement avancé mais difficile à justifier pour un usage quotidien.
Selon les informations disponibles, Samsung anticipe d’ailleurs une demande réduite. La production serait plafonnée à environ 100 000 unités à l’échelle mondiale, un chiffre modeste à comparer aux 40 millions de Galaxy S25 que la marque espère écouler en 2025. Un signe que Project Moohan est pensé davantage comme une vitrine technologique que comme un produit de masse.
Plus que jamais, les casques de réalité mixte semblent être une marche nécessaire à franchir avant les lunettes connectées, le format le plus à-même de séduire le grand public.